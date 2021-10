काम की बात: Jio phone next की बराबरी करने वाले सैमसंग और शाओमी के स्मार्टफोन

रिलायंस जियो ने अपने स्मार्टफोन Jio phone next की कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी दे दी है। Jio phone next की कीमत 6,499 रुपये रखी गई है और दिवाली से फोन को उपलब्ध कराया जाएगा। Jio phone next की 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकता है और बाकी की रकम 18 महीने और 24 महीने की ईएमआई पर जमा करनी होगी। बड़ी बात यह है कि ईएमआई की रकम में ही आपको डाटा प्लान और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी यानी जब तक ईएमआई जाएगी तब तक आपको Jio phone next रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। अब आइए जरा उन स्मार्टफोन की लिस्ट भी देखते हैं जो Jio phone next की बराबरी कर सकते हैं।