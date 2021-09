जोर का झटका धीरे से: सबसे महंगा हो सकता है सबसे सस्ता फोन Jio Phone Next, जानें कारण

रिलायंस जियो ने जब JioPhone Next की घोषणा की थी तो इस फोन का प्रचार-प्रसार बड़े स्तर पर दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के तौर पर हुआ था। 10 सितंबर को JioPhone Next की सेल होने वाली थी लेकिन जियो ने इसे दिवाली तक के लिए टाल दिया है। रिलायंस जियो का कहना है कि फोन फिलहाल ट्रायल फेज में है। JioPhone Next को गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया है। इसमें किसी स्मार्टफोन वाले सारे फीचर्स मिलेंगे। अब खबर है कि दुनिया का सबसे सस्ता कहा जाने वाला फोन सबसे महंगा बिकने वाला है।