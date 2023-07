इन पांच मामलों में Nothing Phone 2 से बेहतर है iQoo Neo 7 Pro, कीमत भी है 10 हजार कम

Nothing Phone 2 Vs iQoo Neo 7 Pro - फोटो : अमर उजाला

Nothing Phone 2 भारत में लॉन्च हो गया है। Nothing Phone 2 में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक की स्टोरेज पैक की गई है। इसी प्रोसेसर के साथ हाल ही में iQoo Neo 7 Pro को भी लॉन्च किया गया है। हालांकि, दोनों फोन की कीमत में 10 हजार का अंतर है। बता दें कि Nothing Phone 2 44,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है, जबकि iQoo Neo 7 Pro को 34,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। लेकिन iQoo Neo 7 Pro कई मामलों में Nothing Phone 2 से भी बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चलिए जानते हैं।