Infinix ने भारत में लॉन्च की QLED smart TV की सीरीज, 55 इंच की कीमत 34,990 रुपये

इनफिनिक्स ने भारत में Infinix Zero QLED स्मार्ट टीवी की नई सीरीज लॉन्च की है। Infinix Zero QLED के सभी टीवी के साथ 4K डिस्प्ले दी गई है। Infinix Zero QLED को 55 इंच की साइज में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने Infinix X3 को भी 50 इंच की साइज में पेश किया है। Infinix Zero QLED की बिक्री 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट से शुरू होगी। Infinix Zero QLED टीवी के साथ बेजललेस डिजाइन दी गई है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है।



Infinix Zero 55 QLED, Infinix X3 50 टीवी की कीमत

Infinix Zero 55 QLED स्मार्ट टीवी की कीमत 34,990 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट से होगी। Flipkart Axis बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके साथ 11,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। Infinix X3 50 की कीमत 24,990 रुपये रखी गई है और इसकी बिक्री भी जल्द ही फ्लिपकार्ट से होगी। Flipkart इस टीवी के साथ एक्सिस बैंक के कार्ड पर 10 फीसदी की छूट दे रहा है।

Infinix Zero 55 QLED के साथ 4K रिजॉल्यूशन है। Infinix Zero 55 QLED की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz है और 122 फीसदी sRGB कलर गेमट का सपोर्ट है। इसके साथ 1.07 बिलियन कलर्स मिलेंगे। Infinix Zero 55 QLED के साथ 24W का डुअल स्पीकर मिलेगा जिसके साथ डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है। टीवी के साथ Android R (Android 11) मिलेगा। टीवी में क्वॉडकोर प्रोसेसर दिया गया है, हालांकि मॉडल के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है।



Infinix Zero 55 QLED के साथ 1.5GB रैम और 16GB की स्टोरेज दी गई है। इस टीवी के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे एप्स प्री-इंस्टॉल मिलेंगे। Infinix Zero 55 QLED स्मार्ट टीवी के साथ स्क्रीन मिररिंग, ब्लूटूथ, 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल बैंड वाई-फाई, तीन HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट मिलेंगे।

Infinix X3 50 में भी एंड्रॉयड 11 है। इसका पैनल भी 4K रिजॉल्यूशन वाला LED है। डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल 178 डिग्री, आस्पेक्ट रेशियो 16:09 और रिफ्रेश रेट 60Hz है। Infinix X3 50 टीवी का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94 फीसदी है। टीवी के साथ एंटी ब्लू लाइट इमिशन टेक्नोलॉजी भी है।



Infinix X3 50 में भी क्वॉडकोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी 2GB रैम के साथ 16GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलेगी। इस टीवी में क्रोमकास्ट के साथ तीन HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट, डुअल बैंड वाई-फाई, 3.5mm का ऑडियो जैक, AV इनपुट और ब्लूटूथ है। इसमें भी 24W का डुअल स्पीकर है।