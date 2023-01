Amazon-Flipkart sale: इन स्मार्टफोन पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट, 10 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का है मौका

1 of 6

Redmi A1 Plus - फोटो : Redmi

रेडमी ए1प्लस की शुरुआती कीमत 7,499 रुपये है। फोन में 6.52 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। फोन के साथ डुअल सिम कार्ड सपोर्ट और प्री-इंस्टॉल एफएम रेडियो भी मिलता है। Redmi A1 Plus के साथ मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर और 3 जीबी तक LPDDR4X रैम के साथ 32 जीबी स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। फोन में एंड्रॉयड 12 का गो एडिशन मिलता है। फोन के साथ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। Redmi A1 Plus 8 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Redmi A1 Plus में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 10W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।