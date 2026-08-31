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एक झलक पाने के लिए बहाने बनाते थे मेसी: बचपन का वही प्यार बनी जिंदगी की हमसफर; एंटोनेला के साथ उनकी लव स्टोरी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:16 PM IST
सार
मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया है। दो दशक लंबे करियर के बाद जब दुनिया मेसी के फुटबॉल सफर को याद कर रही है, तब उनकी निजी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी चर्चा में है। बचपन में रोसारियो में शुरू हुई एंटोनेला रक्कूजो से उनकी दोस्ती दूरी, संघर्ष और मुश्किल दौर से गुजरते हुए शादी और परिवार तक पहुंची। आज एंटोनेला मेसी की जिंदगी की सबसे मजबूत साथी हैं।
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मेसी और एंटोनेला
- फोटो : Instagram
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लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना की जर्सी को आखिरकार अलविदा कह दिया। 39 साल की उम्र में दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में शुमार मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 207 मैच, 125 गोल, दो कोपा अमेरिका खिताब और 2022 का विश्व कप, अर्जेंटीना के साथ उनका सफर उपलब्धियों से भरा रहा। हालांकि 2026 विश्व कप फाइनल में स्पेन से हार के साथ उनका अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हुआ, लेकिन मेसी की कहानी सिर्फ गोल, ट्रॉफी और रिकॉर्ड की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी प्रेम कहानी भी है, जो बचपन के दिनों से शुरू हुई और दुनिया की शोहरत के बीच भी कायम रही।
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मेसी और एंटोनेला रोकुजो
- फोटो : ANI/Reuters
रोसारियो में हुई पहली मुलाकात
मेसी और एंटोनेला की कहानी किसी फिल्मी सेट पर नहीं, बल्कि अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में शुरू हुई थी। दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे। एंटोनेला, मेसी के बचपन के दोस्त और फुटबॉल साथी लुकास स्काग्लिया की कजिन थीं। इसी रिश्ते की वजह से मेसी का स्काग्लिया परिवार के घर आना-जाना था और वहीं उनकी मुलाकात एंटोनेला से हुई।
उस वक्त मेसी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार तो दूर, एक सामान्य से शर्मीले बच्चे थे, जिनके सपनों की दुनिया फुटबॉल के इर्द-गिर्द घूमती थी। एंटोनेला के साथ उनकी शुरुआती दोस्ती में उस उम्र की मासूमियत थी। बाद में यही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में बदल गया।
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एंटोनेला मेसी
- फोटो : Instagram
13 साल की उम्र में बदल गई दुनिया
मेसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वह महज 13 साल के थे। फुटबॉल में उनकी असाधारण प्रतिभा ने बार्सिलोना का ध्यान खींचा और वह स्पेन चले गए। उनके परिवार के लिए यह सिर्फ फुटबॉल का फैसला नहीं था। मेसी को ग्रोथ हार्मोन की समस्या थी और बार्सिलोना ने उनके इलाज को लेकर मदद की पेशकश की थी।
मेसी रोसारियो छोड़कर बार्सिलोना की मशहूर ला मासिया अकादमी पहुंच गए। दूसरी तरफ एंटोनेला अर्जेंटीना में ही रहीं और अपनी पढ़ाई जारी रखीं। अचानक दोनों की दुनिया अलग हो गई। एक तरफ मेसी यूरोप में फुटबॉल की नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एंटोनेला अपने शहर में अपनी पढ़ाई और जिंदगी आगे बढ़ा रही थीं। समय के साथ दोनों के बीच संपर्क कम हुआ और ऐसा लगा कि बचपन की वह दोस्ती शायद सिर्फ याद बनकर रह जाएगी।
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एंटोनेला और मेसी
- फोटो : Instagram
2005 में एक दुख ने फिर करीब ला दिया
इस प्रेम कहानी का सबसे भावुक मोड़ एक निजी त्रासदी के बाद आया। 2005 में एंटोनेला ने एक करीबी दोस्त को सड़क हादसे में खो दिया। जब मेसी को इस दुख के बारे में पता चला, तो वह रोसारियो लौटे और एंटोनेला के साथ खड़े रहे। यही वह पल था, जिसने वर्षों से दूर हो चुके दोनों लोगों को फिर करीब ला दिया। फुटबॉल की दुनिया में मेसी का सितारा तेजी से चमक रहा था, लेकिन उस समय उन्होंने स्टारडम से ज्यादा महत्व उस इंसान को दिया, जिसे बचपन से जानते थे। इस मुलाकात के बाद दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया। उन्होंने अपने रिश्ते को लंबे समय तक दुनिया की नजरों से दूर रखा। बाद में यही निजी रिश्ता एक मजबूत प्रेम कहानी में बदल गया।
2009 में दुनिया के सामने आया रिश्ता
मेसी की जिंदगी में तब तक फुटबॉल का कद बहुत बड़ा हो चुका था। वह बार्सिलोना के सुपरस्टार बन चुके थे और पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी थी। लेकिन निजी जिंदगी को लेकर वह बेहद शांत रहे। 2009 में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते का जिक्र किया। इसके बाद मेसी और एंटोनेला को साथ देखा जाने लगा और धीरे-धीरे दुनिया को समझ आ गया कि बचपन की वह दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। 2010 के आसपास दोनों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुईं और रिश्ता अब छिपा नहीं रहा।
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मेसी एंटोनेला की लव स्टोरी
- फोटो : Instagram
दो बेटे, फिर शादी और परिवार
मेसी और एंटोनेला ने शादी से पहले ही परिवार शुरू कर लिया था। उनके बड़े बेटे थियागो का जन्म 2012 में हुआ, जबकि दूसरे बेटे माटेओ का जन्म 2015 में हुआ। 30 जून 2017 को दोनों ने अपने गृह शहर रोसारियो में शादी की। यह शादी फुटबॉल जगत के सबसे चर्चित आयोजनों में शामिल रही। दुनिया भर से फुटबॉल सितारे इस समारोह में पहुंचे। मेसी के पुराने दोस्त और साथी खिलाड़ी भी इस खास दिन का हिस्सा बने। 2018 में उनके तीसरे बेटे सिरो का जन्म हुआ। इस तरह बचपन में एक-दूसरे को जानने वाले दो बच्चे एक ऐसे परिवार में बदल चुके थे, जिसकी तस्वीरें आज दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं।
शोहरत बढ़ती गई, लेकिन रिश्ता जमीन से जुड़ा रहा
मेसी के करियर ने उन्हें बार्सिलोना से पेरिस और फिर अमेरिका में इंटर मियामी तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, ट्रॉफियां जीतीं और फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन उनके साथ एंटोनेला लगातार बनी रहीं। 2019 में मेसी ने एंटोनेला की तारीफ करते हुए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी संभालने की क्षमता, बुद्धिमत्ता और मुश्किलों से निपटने के अंदाज की प्रशंसा की थी। यह रिश्ता सिर्फ ग्लैमर और फुटबॉल की चमक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार और एक-दूसरे के साथ खड़े रहने पर टिका रहा।
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