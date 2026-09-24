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Hindi News ›   Sports ›   Asian Games: Countback Rule Denies Asha Ilango a Medal, Indian Finishes Fourth in Womens Triple Jump

एशियाड: क्या काउंटबैक नियम ने आशा इलांगो से छीना पदक? 13.83 मीटर के बराबर स्कोर के बावजूद चौथे स्थान पर रहीं

Thu, 24 Sep 2026 09:19 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 24 Sep 2026 09:19 PM IST
सार

एशियन गेम्स में आशा इलांगो ने 13.83 मीटर की छलांग लगाकर चीन की ली यी की बराबरी की, लेकिन काउंटबैक नियम के कारण उन्हें कांस्य पदक से चूककर चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। वहीं, निहारिका वशिष्ठ 13.00 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 10वें स्थान पर रहीं और शीर्ष आठ में जगह नहीं बना सकीं।

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Asian Games: Countback Rule Denies Asha Ilango a Medal, Indian Finishes Fourth in Womens Triple Jump
आशा इलांगो - फोटो : IANS

विस्तार
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भारत की आशा इलांगो गुरुवार को आइची में जारी एशियन गेम्स 2026 की महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गईं। आशा ने चीन की ली यी के बराबर 13.83 मीटर की दूरी तय की, लेकिन काउंटबैक नियम के कारण उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। उज्बेकिस्तान की मौजूदा चैंपियन शरीफा दावरोनोवा ने 14.35 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ खिताब बरकरार रखा। चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 14.12 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि ली यी ने 13.83 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
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Asian Games: Countback Rule Denies Asha Ilango a Medal, Indian Finishes Fourth in Womens Triple Jump
आशा इलांगो - फोटो : IANS
आखिरी प्रयास पर टिकी थीं आशा की पदक उम्मीदें
आशा और ली यी दोनों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.83 मीटर रहा। ऐसे में काउंटबैक के तहत ली का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास बेहतर होने के कारण वह पदक की दौड़ में आगे रहीं। आशा को कांस्य पदक हासिल करने के लिए अपने अंतिम प्रयास में 13.79 मीटर से अधिक की दूरी तय करनी थी, लेकिन वह 13.59 मीटर तक ही पहुंच सकीं।

आशा ने 13.43 मीटर की छलांग के साथ अच्छी शुरुआत की थी। उनका दूसरा प्रयास फाउल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 13.83 मीटर की दूरी तय कर पदक की दौड़ में वापसी की। इसके बाद आशा ने अपने अंतिम तीन प्रयासों में 13.63 मीटर, 13.65 मीटर और 13.59 मीटर की छलांग लगाई। हालांकि, वह अपने तीसरे प्रयास के 13.83 मीटर के प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकीं। आशा का इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.89 मीटर रहा था, जो उन्होंने एशियन गेम्स से पहले दर्ज किया था।
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Asian Games: Countback Rule Denies Asha Ilango a Medal, Indian Finishes Fourth in Womens Triple Jump
निहारिका वशिष्ठ - फोटो : IANS
निहारिका वशिष्ठ 10वें स्थान पर रहीं
दूसरी भारतीय खिलाड़ी निहारिका वशिष्ठ के लिए फाइनल शुरुआती तीन प्रयासों के बाद ही समाप्त हो गया। उनका पहला प्रयास फाउल रहा, जबकि अगले दो प्रयासों में उन्होंने क्रमश: 13.00 मीटर और 12.60 मीटर की दूरी तय की। निहारिका 13.64 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में उतरी थीं, लेकिन फाइनल में वह अपने इस प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकीं। वह कुल 10वें स्थान पर रहीं और शीर्ष आठ खिलाड़ियों में जगह नहीं बना सकीं, जिसके कारण वह अंतिम तीन राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाईं।
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