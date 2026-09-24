एशियाड: क्या काउंटबैक नियम ने आशा इलांगो से छीना पदक? 13.83 मीटर के बराबर स्कोर के बावजूद चौथे स्थान पर रहीं

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विज्ञापन भारत की आशा इलांगो गुरुवार को आइची में जारी एशियन गेम्स 2026 की महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गईं। आशा ने चीन की ली यी के बराबर 13.83 मीटर की दूरी तय की, लेकिन काउंटबैक नियम के कारण उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। उज्बेकिस्तान की मौजूदा चैंपियन शरीफा दावरोनोवा ने 14.35 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ खिताब बरकरार रखा। चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 14.12 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि ली यी ने 13.83 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

आखिरी प्रयास पर टिकी थीं आशा की पदक उम्मीदें

आशा और ली यी दोनों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.83 मीटर रहा। ऐसे में काउंटबैक के तहत ली का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास बेहतर होने के कारण वह पदक की दौड़ में आगे रहीं। आशा को कांस्य पदक हासिल करने के लिए अपने अंतिम प्रयास में 13.79 मीटर से अधिक की दूरी तय करनी थी, लेकिन वह 13.59 मीटर तक ही पहुंच सकीं।



आशा ने 13.43 मीटर की छलांग के साथ अच्छी शुरुआत की थी। उनका दूसरा प्रयास फाउल रहा, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने 13.83 मीटर की दूरी तय कर पदक की दौड़ में वापसी की। इसके बाद आशा ने अपने अंतिम तीन प्रयासों में 13.63 मीटर, 13.65 मीटर और 13.59 मीटर की छलांग लगाई। हालांकि, वह अपने तीसरे प्रयास के 13.83 मीटर के प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकीं। आशा का इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13.89 मीटर रहा था, जो उन्होंने एशियन गेम्स से पहले दर्ज किया था।

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