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Asian Games 2026 Live: 25 सितंबर को निशानेबाजों से पदक की उम्मीद, घुड़सवारी टीम भी पेश करेगी चुनौती
Asian Games Day 6 Results Medal Tally Live Updates : नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स के छठे दिन यानी शुक्रवार को पदक मुकाबलों का रोमांच बढ़ने वाला है। भारत के लिए यह दिन काफी व्यस्त रहने वाला है और पदक तालिका में बढ़त बनाने के कई मौके होंगे। निशानेबाजी में भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है और अब टीम वापसी करना चाहेगी। इसके अलावा कैनो स्प्रिंट और भारोत्तोलन में भी भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने का मौका होगा।
लाइव अपडेट
Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस में क्वार्टर फाइनल में भारत की दो जोड़ियां, दिया-मनुश ने जीता पहला गेममिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में भारत की दो जोड़ियां एक्शन में हैं। दोनों मुकाबलों के नतीजे पदक की दौड़ के लिहाज से अहम हैं। दिया चितले और मनुश शाह का सामना हांगकांग की वोंग चुन टिंग और डू होई केम से है, जबकि हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े की भिड़ंत चीन की लिन शिडोंग और कुआई मान से हो रही है।
दिया और मनुश ने शानदार शुरुआत करते हुए हांगकांग की जोड़ी के खिलाफ पहला गेम 11-6 से अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। वहीं, हरमीत और यशस्विनी के लिए शुरुआत मुश्किल रही। चीनी जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। भारतीय जोड़ी को अब जल्द वापसी करनी होगी ताकि क्वार्टर फाइनल में पदक की उम्मीदें बरकरार रहें।
Asian Games 2026 Live: शूटिंग में भारत शीर्ष पर बरकरार, कमलजीत-सुरुचि ने 40 शॉट में बनाए 391 अंक10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन में भारत की कमलजीत और सुरुचि ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। शुरुआती 20 शॉट में 196 अंक बनाने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरी सीरीज के 20 शॉट में 195 अंक हासिल किए। इससे 40 शॉट के बाद उनका कुल स्कोर 391 अंक हो गया है और वे फिलहाल तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। अब सिर्फ 20 शॉट बाकी हैं और भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाने के बेहद करीब है।
Asian Games 2026 Live: कैनो स्प्रिंट में प्रोहित-प्रसन्ना पांचवें स्थान पर, पदक की दौड़ से बाहरप्रोहित बरुआ और प्रसन्ना कुमार पुरुषों की कयाक डबल 500 मीटर स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रहे। इसके साथ ही भारतीय जोड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गई है। अब प्रोहित और प्रसन्ना फाइनल बी में हिस्सा लेंगे।
Asian Games 2026 Live: घुड़सवारी में गौरव पुंडीर की शानदार शुरुआत, भारत टीम स्पर्धा में आगेगौरव पुंडीर ने ड्रेसेज व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम पदक स्पर्धा में शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 65.794 अंक हासिल किए और फिलहाल तालिका में शीर्ष पर हैं। उनके स्कोर की बदौलत भारत ने टीम स्पर्धा में भी शुरुआती बढ़त बना ली है। हालांकि अभी काफी मुकाबला बाकी है, लेकिन भारत के लिए शुरुआत अच्छी रही है।
Asian Games 2026 Live: बैडमिंटन में ध्रुव-तनिशा ने 19 मिनट में जीता मुकाबला, अगले दौर में बनाई जगहध्रुव और तनिशा ने मिश्रित युगल के राउंड ऑफ 32 में मालदीव की अब्दुल रज्जाक अमीनाथ नबीहा अहमद निबाल को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी को मुकाबला जीतने में सिर्फ 19 मिनट लगे। इस प्रदर्शन से भारतीय दल को बैडमिंटन में आगे और पदक की उम्मीदें बढ़ी हैं।
Asian Games 2026 Live: शूटिंग में कमलजीत और सुरुचि की शानदार शुरुआत, मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन में शीर्ष परकमलजीत और सुरुचि ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय जोड़ी ने अपने शुरुआती 20 शॉट में कुल 196 अंक हासिल किए हैं और फिलहाल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन की अंक तालिका में शीर्ष पर है। फाइनल में जगह बनाने के लिए शीर्ष चार जोड़ियों में शामिल होना जरूरी है। ऐसे में भारत ने अपनी शुरुआत बेहद मजबूत की है।
Asian Games 2026 Live: शूटिंग में क्या कमलजीत और सुरूची बदल पाएंगी कहानी?10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए अब तक निराशाजनक नतीजे रहे हैं। कमलजीत और सुरूची इंदर सिंह के पास अब इस स्पर्धा में भारत को पदक दिलाने का आखिरी मौका है।कमलजीत व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में नौवें स्थान पर रही थीं, जबकि सुरूची 26वें स्थान पर रहीं। दोनों में से कोई भी व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना सकी। भारत पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में भी पदक जीतने से चूक गया।
ऐसे में मिश्रित टीम स्पर्धा इस इवेंट में भारत के लिए पदक की आखिरी उम्मीद है। कमलजीत और सुरूची आज सुबह अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। क्वालिफिकेशन में शीर्ष चार जोड़ियां ही पदक के लिए होने वाले फाइनल में जगह बनाएंगी। अब नजरें इस बात पर हैं कि कमलजीत और सुरूची दबाव के इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करती हैं। स्पर्धा शुरू हो चुकी है।
Asian Games 2026 Live: फेंसिंग में हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ भारत की खराब शुरुआत, 12-19 से पीछेपुरुष टीम फॉइल के अंतिम-16 मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। आदित्य, हेमाश सिंह, तेजस पाटिल और सचिन की भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अंतिम मुकाबले से ठीक पहले भारत 12-19 से पीछे चल रहा है। भारतीय टीम को अब वापसी के लिए शानदार प्रदर्शन करना होगा।
Asian Games 2026 Live: 24 सितंबर को भारत ने जीते पांच पदक, कई खिलाड़ियों ने अगले दौर में बनाई जगह24 सितंबर को भारत के पदक
|खेल
|खिलाड़ी/टीम
|स्पर्धा
|नतीजा
|एथलेटिक्स
|भारतीय टीम
|मिश्रित 4x400 मीटर रिले फाइनल
|रजत
|एथलेटिक्स
|सीमा कुमार
|महिला 10,000 मीटर फाइनल
|कांस्य
|रोइंग
|सतनाम सिंह, सलमान खान
|पुरुष डबल स्कल्स फाइनल ए
|कांस्य
|वुशु
|रोशिबिना देवी
|महिला सांडा 60 किग्रा फाइनल
|रजत
|निशानेबाजी
|अनंतजीत सिंह नरूका, परिनाज धालीवाल
|स्कीट मिश्रित टीम फाइनल
|कांस्य
कुल: 2 रजत और 3 कांस्य पदक
अगले दौर में पहुंचने वाले भारतीय
|खेल
|खिलाड़ी/टीम
|मुकाबला
|नतीजा
|टेबल टेनिस
|दिया चितले, यशस्विनी घोरपड़े
|महिला युगल अंतिम-32
|ईरान को 3-0 से हराया
|टेबल टेनिस
|श्रीजा अकुला, सिंड्रेला दास
|महिला युगल अंतिम-32
|मंगोलिया को 3-0 से हराया
|स्क्वैश
|जोशना चिनप्पा, वेलावन सेंथिलकुमार
|मिश्रित युगल अंतिम-16
|2-0 से जीत
|तैराकी
|रोहित बेनेडिक्टन
|पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट
|12वें स्थान पर, फाइनल के रिजर्व में
|टेबल टेनिस
|मानुष शाह
|पुरुष एकल अंतिम-64
|मलेशिया के वोंग क्यू शेन को हराया
|कबड्डी
|भारत पुरुष
|ग्रुप ए, मैच-10
|चीनी ताइपे को 37-21 से हराया
|स्क्वैश
|अनाहत सिंह
|महिला एकल अंतिम-16
|सिंगापुर की खिलाड़ी को 3-0 से हराया
|स्क्वैश
|तान्वी खन्ना
|महिला एकल अंतिम-16
|सिंगापुर की खिलाड़ी को 3-1 से हराया
|हॉकी
|भारत पुरुष
|पूल ए
|दक्षिण कोरिया को 8-2 से हराया
|ई-स्पोर्ट्स
|परितोष
|प्यूयो प्यूयो चैंपियंस
|क्वार्टरफाइनल में पहुंचे
|मुक्केबाजी
|परवीन
|महिला 65 किग्रा अंतिम-16
|वॉकओवर से जीत
|कबड्डी
|भारत महिला
|ग्रुप ए, मैच-6
|जापान को 50-25 से हराया
|एथलेटिक्स
|अनिमेष कुजूर
|पुरुष 100 मीटर, राउंड-1 हीट-1
|तीसरे स्थान पर, सेमीफाइनल में पहुंचे
|एथलेटिक्स
|गुरिंदरवीर सिंह
|पुरुष 100 मीटर, राउंड-1 हीट-4
|दूसरे स्थान पर, सेमीफाइनल में पहुंचे