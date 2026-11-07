रोनाल्डो के संन्यास के दो दिन बाद आया कोच का बयान: फैसले पर क्यों जताई हैरानी? बोले- मुझे लगा था वापसी करेंगे

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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के फैसले पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। जीसस ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोनाल्डो इतनी जल्दी राष्ट्रीय टीम को अलविदा कह देंगे। उन्हें लगा था कि 41 वर्षीय खिलाड़ी टीम में वापसी करेंगे और वह उन्हें आगामी मुकाबलों के लिए टीम में शामिल करने का इरादा भी रखते थे। रोनाल्डो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की थी। विज्ञापन



जीसस ने शुक्रवार को नेशंस लीग के लिए पुर्तगाल की टीम घोषित करते हुए कहा, 'मुझे लगा था कि वह वापसी करेंगे। मेरा इरादा निश्चित रूप से उन्हें टीम में शामिल करने का था। उन्होंने महसूस किया कि देश के लिए खेलने से विदाई लेने का यही सही समय है और हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'हम पुर्तगाल के लिए उनके योगदान, देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया है और युवा खिलाड़ियों के लिए वह जिस तरह एक प्रतीक हैं, उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते।' विज्ञापन

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कोच से अनबन के बाद कैंप छोड़कर चले गए थे रोनाल्डो

रोनाल्डो का पुर्तगाल के लिए आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को वेल्स के खिलाफ था। नेशंस लीग के इस मैच में पुर्तगाल ने घरेलू मैदान पर 1-0 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद जीसस ने अगले मुकाबले में रोनाल्डो को शुरुआती एकादश में जगह नहीं दी। कोच ने यह भी कहा था कि वह अगले मैच में भी उन्हें शुरुआत से नहीं खिलाने वाले हैं। इससे नाराज होकर रोनाल्डो टीम का ट्रेनिंग कैंप छोड़कर चले गए थे।



बाद में रोनाल्डो ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी, लेकिन पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उन पर जुर्माना लगाया और 30 दिन के लिए टीम से निलंबित कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आए थे। हालांकि, जीसस ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा, 'जहां तक किसी तरह की नाराजगी की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने सभी फैसले टीम को ध्यान में रखकर लिए थे। एक कोच के तौर पर मैंने हमेशा टीम के हित में फैसले लेने की वकालत की है। इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं।'

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23 साल तक पहनी पुर्तगाल की सात नंबर जर्सी

रोनाल्डो ने गुरुवार को अपने विदाई संदेश में कहा था कि अब राष्ट्रीय टीम की सात नंबर जर्सी लौटाने का समय आ गया है। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मुकाबलों में रिकॉर्ड 146 गोल किए। पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में किसी भी खिलाड़ी के नाम इतने गोल नहीं हैं। रोनाल्डो ने छह विश्व कप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया और 2016 में टीम को यूरोपीय चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उनके योगदान को देखते हुए सम्मान समारोह आयोजित करने की योजना भी बनाई है।

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