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रोनाल्डो के संन्यास के दो दिन बाद आया कोच का बयान: फैसले पर क्यों जताई हैरानी? बोले- मुझे लगा था वापसी करेंगे

Sat, 07 Nov 2026 01:41 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 07 Nov 2026 01:41 PM IST
सार

पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोनाल्डो की वापसी की उम्मीद थी और वह उन्हें टीम में बुलाना चाहते थे। दोनों के बीच हाल में मतभेद भी हुए थे। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 234 मैचों में रिकॉर्ड 146 गोल किए।

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Portugal Coach Jorge Jesus Reacts to Cristiano Ronaldo's International Retirement
रोनाल्डो और जॉर्ज जीसस - फोटो : ANI/AP

विस्तार
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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के फैसले पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। जीसस ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोनाल्डो इतनी जल्दी राष्ट्रीय टीम को अलविदा कह देंगे। उन्हें लगा था कि 41 वर्षीय खिलाड़ी टीम में वापसी करेंगे और वह उन्हें आगामी मुकाबलों के लिए टीम में शामिल करने का इरादा भी रखते थे। रोनाल्डो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की थी।

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जीसस ने शुक्रवार को नेशंस लीग के लिए पुर्तगाल की टीम घोषित करते हुए कहा, 'मुझे लगा था कि वह वापसी करेंगे। मेरा इरादा निश्चित रूप से उन्हें टीम में शामिल करने का था। उन्होंने महसूस किया कि देश के लिए खेलने से विदाई लेने का यही सही समय है और हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'हम पुर्तगाल के लिए उनके योगदान, देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया है और युवा खिलाड़ियों के लिए वह जिस तरह एक प्रतीक हैं, उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते।'

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Portugal Coach Jorge Jesus Reacts to Cristiano Ronaldo's International Retirement
रोनाल्डो और जॉर्ज जीसस - फोटो : ANI/AP
कोच से अनबन के बाद कैंप छोड़कर चले गए थे रोनाल्डो
रोनाल्डो का पुर्तगाल के लिए आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को वेल्स के खिलाफ था। नेशंस लीग के इस मैच में पुर्तगाल ने घरेलू मैदान पर 1-0 से जीत दर्ज की थी। इसके बाद जीसस ने अगले मुकाबले में रोनाल्डो को शुरुआती एकादश में जगह नहीं दी। कोच ने यह भी कहा था कि वह अगले मैच में भी उन्हें शुरुआत से नहीं खिलाने वाले हैं। इससे नाराज होकर रोनाल्डो टीम का ट्रेनिंग कैंप छोड़कर चले गए थे।

बाद में रोनाल्डो ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी थी, लेकिन पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उन पर जुर्माना लगाया और 30 दिन के लिए टीम से निलंबित कर दिया था। इस घटनाक्रम के बाद दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आए थे। हालांकि, जीसस ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा, 'जहां तक किसी तरह की नाराजगी की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने सभी फैसले टीम को ध्यान में रखकर लिए थे। एक कोच के तौर पर मैंने हमेशा टीम के हित में फैसले लेने की वकालत की है। इसलिए मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं।'
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
23 साल तक पहनी पुर्तगाल की सात नंबर जर्सी
रोनाल्डो ने गुरुवार को अपने विदाई संदेश में कहा था कि अब राष्ट्रीय टीम की सात नंबर जर्सी लौटाने का समय आ गया है। उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 मुकाबलों में रिकॉर्ड 146 गोल किए। पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में किसी भी खिलाड़ी के नाम इतने गोल नहीं हैं। रोनाल्डो ने छह विश्व कप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया और 2016 में टीम को यूरोपीय चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने उनके योगदान को देखते हुए सम्मान समारोह आयोजित करने की योजना भी बनाई है।
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क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS
क्लब फुटबॉल में जारी रहेगा रोनाल्डो का सफर
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बावजूद रोनाल्डो क्लब स्तर पर खेलना जारी रखेंगे। वह सऊदी अरब के क्लब अल नासर का हिस्सा हैं। उनका अगला बड़ा लक्ष्य करियर में 1000 गोल पूरे करना है। फिलहाल उनके नाम 985 गोल दर्ज हैं। यानी इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 15 और गोल करने हैं। दूसरी ओर, पुर्तगाल की टीम 14 नवंबर को ब्रागा में डेनमार्क की मेजबानी करेगी, जबकि 17 नवंबर को कार्डिफ में वेल्स से भिड़ेगी। टीम पहले ही नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है।
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