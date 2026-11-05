रोनाल्डो ने लिया संन्यास: पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में नहीं आएंगे नजर, कैसा रहा करियर?

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

पांच बार के बैलन डी'ऑर विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने के फैसले की पुष्टि की। रोनाल्डो ने पुर्तगाल को यूरो 2016 में खिताबी जीत दिलाई और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी तथा सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना सफर समाप्त किया, जिसमें उन्होंने 234 मैचों में 146 गोल दागे।41 वर्षीय रोनाल्डो ने घोषणा की है कि अब समय आ गया है कि वह नंबर 7 की जर्सी वापस सौंप दें। पुर्तगाल के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वीडियो में कहा, पुर्तगाल के लोगों के लिए। वह दिन आ गया है जब मैं अपनी राष्ट्रीय टीम की नंबर 7 जर्सी वापस सौंप रहा हूं। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह सिर्फ मेरी थी। लेकिन 23 साल तक, इसे पहनने, इसकी रक्षा करने और दुनिया भर के स्टेडियमों में इसे अपने साथ ले जाने का सौभाग्य और जिम्मेदारी मेरे पास रही।रोनाल्डो ने कहा कि राष्ट्रीय टीम से विदाई का फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। अगस्त 2003 में शुरू हुआ उनका अंतरराष्ट्रीय सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा, 'यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं लिए जाते, उनमें दिल की आवाज भी शामिल होती है। अगस्त 2003 में शुरू हुआ मेरा सफर, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, अब खत्म हो गया है। जब मैं राष्ट्रीय टीम के साथ बिताए पलों को याद करता हूं तो मुझे सिर्फ मैच, गोल, रिकॉर्ड या ट्रॉफियां नजर नहीं आतीं। मुझे लोग याद आते हैं।'उन्होंने आगे कहा, 'मुझे विदेशों में रहने वाले पुर्तगाली लोग याद आते हैं, जिन्हें 90 मिनट के खेल के दौरान ऐसा महसूस होता था जैसे वे अपने घर के थोड़ा और करीब आ गए हों। मुझे पुर्तगाल के वे लाखों लोग याद आते हैं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, लेकिन वे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। क्योंकि आखिर में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है। फुटबॉल लोगों से जुड़ने का नाम है।'पुर्तगाल के इस दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने हमेशा खुद से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखी। उनका लक्ष्य टीम को जीत दिलाने के साथ इतिहास रचना भी रहा। रोनाल्डो ने कहा, 'राष्ट्रीय टीम के साथ अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैं जीतना चाहता था, बेहतर बनना चाहता था और इतिहास रचना चाहता था। मैंने हमेशा खुद से सबसे ज्यादा उम्मीद रखी। मैं हमेशा कुछ और हासिल करना चाहता था। मुझे भरोसा था कि हम और आगे जा सकते हैं। मैंने इस जर्सी के लिए अपना सबकुछ दे दिया। कुछ जीत ऐसी थीं, जिन्हें मैं जिंदगीभर नहीं भूल सकता। वहीं कुछ हार ऐसी भी थीं, जिन्हें याद करने पर आज भी दर्द होता है।'रोनाल्डो ने अपने विदाई संदेश में मुश्किल दौर और उन पलों का भी जिक्र किया, जब वह प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पुर्तगाल के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की।उन्होंने कहा, 'मुझसे गलतियां भी हुईं, मैंने तकलीफें भी झेलीं। कई बार ऐसा भी हुआ, जब मैं पुर्तगाल के लोगों को वह खुशी नहीं दे पाया, जिसकी उन्हें मुझसे उम्मीद थी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। आज राष्ट्रीय टीम के साथ मैदान पर मेरा सफर खत्म हो रहा है। मैं सिर ऊंचा करके जा रहा हूं। मुझे अपने इस सफर पर गर्व है और इस बात का सुकून भी है कि मैंने पुर्तगाल के लिए अपना सबकुछ दिया।'