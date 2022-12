New Year Quotes for Success: स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से करें नए साल की शुरुआत, सफलता चूमेगी कदम

1 of 9

Happy New Year 2023 Quotes for Success in Hindi: स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का सही मार्गदर्शन करने के लिए सफलता के कुछ मंत्र दिए, जिन्हें आज भी अपने जीवन में अपना कर लोग सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। उनके विचार लोगों की सोच और व्यक्तित्व को बदलने वाले हैं। करोड़ों युवा आज भी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। 1897 में मानवता की सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका नाम विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताया, जिसे अपनाकर जीवन की परेशानियों का अंत और सफलता को पाना आसान हो सकता है। ऐसे में यदि आप अपने नए साल की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों से करते हैं, तो निश्चय ही आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए सफलता के मंत्र के बारे में...