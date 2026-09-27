विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कब है? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और विधि

1 of 5 विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी - फोटो : amar ujala







Link Copied



2 of 5 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 सितंबर 2026 को शाम 5 बजकर 09 मिनट से शुरू होगी - फोटो : freepik

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 सितंबर 2026 को शाम 5 बजकर 09 मिनट से शुरू होगी और 30 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। चतुर्थी तिथि की शुरुआत मंगलवार को होने के कारण इस बार संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। उदयातिथि और चतुर्थी व्रत की परंपरा के अनुसार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 29 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

3 of 5 जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। - फोटो : freepik

मंगलवार को क्यों कहलाती है अंगारकी संकष्टी?

जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और भगवान गणेश की पूजा को बाधाओं को दूर करने वाली माना गया है। इसी वजह से मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि - फोटो : freepik

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि व्रत रखने वाले भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।

इसके बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करके गणपति की प्रतिमा स्थापित करें।

भगवान गणेश को जल, दूर्वा, फूल, रोली, अक्षत और फल अर्पित करें।

गणपति को मोदक या उनके प्रिय माने जाने वाले भोग का प्रसाद चढ़ाएं।

इसके बाद गणेश मंत्र का जाप करें और गणेश चालीसा या गणेश स्तोत्र का पाठ करें।

शाम के समय भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें।

संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है।

हालांकि चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है।

विज्ञापन

5 of 5 विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का महत्व - फोटो : freepik