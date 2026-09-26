पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 संकेत तो समझें पितरों की है विशेष कृपा, दूर होने लगती है बाधाएं

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान अगर सपने में पितृ देव दिखे और वह प्रसन्न मुद्रा में हो तो इससे बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं और जीवन में आने वाले हर एक बाधा को दूर होती है।पितृपक्ष के दौरान अगर घर में अचानक काली चींटियां दिखाई देने लगें तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काली चींटियों का घर में आना पितरों की कृपा का प्रतीक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें भगाने के बजाय आटा और शक्कर खिलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।अगर घर का कोई पौधा काफी समय से मुरझाया हुआ है और पितृपक्ष के दौरान उसमें अचानक हरियाली लौट आती है, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में पौधे का फिर से हरा-भरा होना पितरों की प्रसन्नता और उनकी कृपा से जोड़कर देखा जाता है।पितृपक्ष में दान और भोजन कराने का विशेष महत्व माना गया है। अगर इन दिनों कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आकर अन्न या भोजन मांगता है, तो उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं माना जाता। सामर्थ्य के अनुसार उसे भोजन कराना या अन्न का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में जरूरतमंद को भोजन कराने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।पितृपक्ष के दौरान अगर गाय आपके घर की चौखट पर आ जाए तो इसे धार्मिक मान्यताओं में शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि गाय का घर के द्वार पर आना पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का प्रतीक हो सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।