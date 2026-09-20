वामन जयंती 2026: कब मनाई जाएगी वामन जयंती? जानें पूजा का शुभ समय, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

1 of 6 वामन जयंती 2026 - फोटो : अमर उजाला







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कब है वामन जयंती?

पंचांग के अनुसार, वामन जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर की रात 9:43 बजे होगी और इसका समापन 23 सितंबर की रात 10:50 बजे होगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। श्रवण नक्षत्र 22 सितंबर की सुबह 7:06 बजे शुरू होकर 23 सितंबर की सुबह 9:09 बजे तक रहेगा। वामन जयंती को कई जगह वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है।

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भगवान विष्णु का कौन सा अवतार हैं वामन?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान वामन भगवान विष्णु के दशावतारों में पांचवें अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार के बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। मान्यता है कि भगवान वामन का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ था। उनके माता-पिता माता अदिति और ऋषि कश्यप माने जाते हैं। भगवान वामन ने अपने इस अवतार में राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी। इसी प्रसंग से जुड़ी कथा वामन जयंती के धार्मिक महत्व को खास बनाती है।

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वामन जयंती पर कैसे करें पूजा? वामन जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें।

इसके बाद भगवान वामन का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है।

पूजा स्थान को साफ करके वहां चौकी रखें और उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं।

इसके बाद भगवान वामन अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

पूजा में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण भी किया जा सकता है।

भगवान वामन का आवाहन करते हुए “ॐ नमो भगवते वामनाय नमः” मंत्र का जाप करें।

इसके बाद पंचामृत और स्वच्छ जल से भगवान का अभिषेक करें।

उन्हें पीले वस्त्र, चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें।

इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान को फल या अन्य सात्विक भोग अर्पित करें।

वामन अवतार से जुड़ी कथा का पाठ या श्रवण करें और अंत में भगवान वामन की आरती करें।

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