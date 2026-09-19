अनंत सूत्र: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? जानें इसका धार्मिक महत्व

1 of 5 अनंत चतुर्दशी के अनंत डोरे में क्यों होती हैं 14 गांठें? - फोटो : AI







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सनातन परंपरा में अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के बाद अनंत सूत्र धारण करते हैं। इस पवित्र धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जिनका संबंध धार्मिक मान्यताओं में 14 लोकों से बताया गया है। वहीं, अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव का समापन भी होता है और भक्त गणपति बप्पा की प्रतिमा का श्रद्धापूर्वक विसर्जन करते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में अनंत चतुर्दशी किस दिन होगी, अनंत सूत्र बांधने की परंपरा क्यों है और इसकी 14 गांठों को लेकर क्या मान्यता है।



अनंत चतुर्दशी 2026 कब मनाई जाएगी?

हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन तिथि 25 सितंबर को पड़ेगी। इस अवसर पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और श्रद्धालु अपनी बांह पर अनंत सूत्र धारण करते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का महत्व गणेश उत्सव के समापन से भी जुड़ा हुआ है।

2 of 5 भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना - फोटो : adobe stock

भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना

अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के उस स्वरूप को समर्पित मानी जाती है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस दिन भक्त श्रद्धापूर्वक विष्णु जी की पूजा करते हैं और उनसे परिवार में सुख-शांति, समृद्धि तथा जीवन की परेशानियों से राहत की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक विश्वास है कि व्रत और विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।



3 of 5 अनंत सूत्र क्यों धारण किया जाता है? - फोटो : Adobe Stock

अनंत सूत्र क्यों धारण किया जाता है?

अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु पूजा के पश्चात अनंत सूत्र बांधने की परंपरा निभाई जाती है। पूजा के दौरान इस धागे को मंत्रों और श्रद्धा के साथ पवित्र किया जाता है। मान्यता के अनुसार, पुरुष इसे दाहिनी भुजा में जबकि महिलाएं बाईं भुजा पर बांधती हैं। धार्मिक विश्वास है कि अनंत सूत्र भगवान विष्णु की कृपा और संरक्षण का प्रतीक है। इसे धारण करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहने की कामना की जाती है।



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4 of 5 अनंत सूत्र की 14 गांठों का क्या अर्थ है? - फोटो : Adobe Stock

अनंत सूत्र की 14 गांठों का क्या अर्थ है?

अनंत सूत्र में 14 गांठें बांधने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं में इन गांठों को ब्रह्मांड में स्थित 14 लोकों का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु को इन सभी लोकों का पालनकर्ता माना जाता है। इसी कारण अनंत सूत्र की गांठों को उनके अनंत स्वरूप और व्यापक सत्ता से जोड़कर देखा जाता है।



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