11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक शारदीय नवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा, जबकि 20 अक्टूबर को दशहरा पर्व रहेगा। नवरात्रि के नौ दिनों में तिथि के अनुसार मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी के स्वरूप के अनुसार मंत्र, शुभ रंग, प्रिय पुष्प और भोग का विशेष महत्व माना जाता है। जानिए नौदुर्गा के नौ दिनों में किस देवी को कौन-सा भोग, पुष्प, रंग और मंत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है।
शारदीय नवरात्रि 2026: नौदुर्गा को कौन-सा भोग, प्रसाद और पुष्प चढ़ाएं? जानें 9 दिनों के रंग और मंत्र
शैली प्रकाश
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:56 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:56 PM IST
सार
देवी के स्वरूप के अनुसार मंत्र, शुभ रंग, प्रिय पुष्प और भोग का विशेष महत्व माना जाता है। जानिए नौदुर्गा के नौ दिनों में किस देवी को कौन-सा भोग, पुष्प, रंग और मंत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन