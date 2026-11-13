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देवउठनी एकादशी पर योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, जानें उपाय और व्रत नियम

Fri, 13 Nov 2026 07:32 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 13 Nov 2026 07:32 PM IST
सार

हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

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Dev Uthani Ekadashi 2026 Puja Vidhi Importance And Upay For Fulfill Wish
देवउठनी एकादशी का महत्व - फोटो : adobe

विस्तार
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देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि के संचालन का भार अपने कंधों पर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त हो जाता है और इसके के साथ शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृहप्रवेश समेत कार्यों की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि और व्रत के नियम।

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देवउठनी एकादशी का पौराणिक महत्व
पौराणिक मान्यता के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद चार महीने तक चातुर्मास रहता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इस तिथि को देव जागरण एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि और दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है।
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देवउठनी एकादशी और तुलसी से जुड़े उपाय

  • देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम और तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता को लाल चुनरी अर्पित करना ना भूलें।
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  • देवउठनी एकादशी के दिन शाम की पूजा के समय तुलसी के पौधे में पीले धागे से 11 गांठ जरूर लगाएं। 
  • देवउठनी एकादशी पर देवी तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करें और घी का दीपक जरूर जलाएं।
  • भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में देवउठनी एकादशी पर तुलसी दल जरूर अर्पित करें। 
  • इस दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें।
  • पूजा के दौरान तुलसी की 7 या 11 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। 


देवउठनी एकादशी व्रत के क्या है नियम

  • एकादशी पर सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा से परहेज करें।
  • देवउठनी एकदाशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें।
  • तुलसी माता की पूजा करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।
  • इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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