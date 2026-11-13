देवउठनी एकादशी पर योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, जानें उपाय और व्रत नियम

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि के संचालन का भार अपने कंधों पर लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त हो जाता है और इसके के साथ शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृहप्रवेश समेत कार्यों की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि और व्रत के नियम।

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