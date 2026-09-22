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Pitru Paksha 2026::पितृ पक्ष में कौवा न आए तो क्या श्राद्ध अधूरा रह जाता है? जानें धार्मिक तर्क और विकल्प

Tue, 22 Sep 2026 01:48 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 PM IST
सार

पितृ पक्ष 2026 में श्राद्ध कर्म के दौरान कौवे को भोजन कराने की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि कौआ यमराज का दूत होता है और पितरों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब वह श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है, तो इसे पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है।
 

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Pitru Paksha 2026 Does Shraddha Remain Incomplete If a Crow Doesn’t Appear Know the Religious Belief and Alt
pitru paksh - फोटो : अमर उजाला

पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म का एक अहम हिस्सा माना जाता है कौवे को भोजन कराना। हर साल इन 16 दिनों में घर-घर में लोग छत या आंगन में कौवे के लिए खाना रखते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। मान्यता है कि जब तक कौवा आकर भोजन ग्रहण नहीं करता, तब तक पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन आजकल शहरीकरण और पेड़ों की कमी के चलते कई बार कौवा नजर ही नहीं आता, जिससे लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में श्राद्ध अधूरा रह जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक तर्क और वे विकल्प जिन्हें ऐसी स्थिति में अपनाया जा सकता है।

Pitru Paksha 2026 Does Shraddha Remain Incomplete If a Crow Doesn’t Appear Know the Religious Belief and Alt
पितृ पक्ष - फोटो : adobe stock

आखिर कौवे को ही क्यों माना गया पितरों का प्रतिनिधि?
हिंदू धर्मशास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज कौवे का रूप धारण करके धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। इसके पीछे रामचरितमानस की वह कथा भी जुड़ी है, जिसमें देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लेकर माता सीता को चोंच मारी थी। भगवान श्रीराम ने उसे क्षमा करते हुए यह वरदान दिया था कि आगे से कौवे के माध्यम से दिया गया अन्न पितरों तक पहुंचेगा। इसी वजह से कौवे को श्राद्ध कर्म में विशेष स्थान प्राप्त हुआ।

Pitru Paksha 2026 Does Shraddha Remain Incomplete If a Crow Doesn’t Appear Know the Religious Belief and Alt
पितृ पक्ष - फोटो : adobe stock

रामचरितमानस से जुड़ी पौराणिक कथा
इस परंपरा का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास रचित 'रामचरितमानस' के अरण्यकांड में भी मिलता है। कथा के अनुसार, त्रेतायुग में देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरण में चोंच मार दी थी, जिससे उनके पैर से रक्त बहने लगा। इस पर भगवान श्रीराम ने क्रोधित होकर तिनके का बाण चलाया। जान बचाने के लिए जयंत तीनों लोकों में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंततः उसने श्रीराम और सीता माता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। प्रभु श्रीराम ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन साथ ही एक विशेष वरदान भी दिया कि आगे से कौवे के माध्यम से दिया गया भोजन पितरों तक पहुंचेगा और उन्हें तृप्ति मिलेगी। कहा जाता है कि उसी दिन से श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की परंपरा शुरू हुई।

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पितृ पक्ष - फोटो : adobe stock

क्या कौवा न आने से सच में श्राद्ध अधूरा रह जाता है?
यह एक लोक-मान्यता है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवारों में दोहराया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई सख्त शास्त्रीय आधार नहीं है। धार्मिक दृष्टि से श्राद्ध कर्म की पूर्णता तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और विधिपूर्वक मंत्रोच्चार से होती है। कौवे का भोजन ग्रहण करना एक शुभ संकेत जरूर माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि पितृ प्रसन्न हुए हैं, लेकिन इसका न होना श्राद्ध को अमान्य या निष्फल नहीं बनाता। पंडितों और शास्त्रों के अनुसार, यदि श्रद्धा और विधि-विधान के साथ पूरा कर्मकांड संपन्न किया जाए, तो श्राद्ध पूर्ण माना जाता है, भले ही कौवा न आए।

 

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धार्मिक तर्क क्या कहता है? - फोटो : Amar Ujala

धार्मिक तर्क क्या कहता है?
शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के कई माध्यम बताए गए हैं, जिनमें कौवा एक है, अकेला विकल्प नहीं। गरुड़ पुराण में गाय, कुत्ते और चींटी जैसे जीवों को भी पितरों से जुड़ा हुआ माना गया है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि कौवा उपलब्ध न हो, तो अन्य जीवों को भोजन अर्पित करके भी पितरों को तृप्त किया जा सकता है। असली महत्व भावना और श्रद्धा का है, न कि केवल किसी एक विशेष पक्षी के आगमन का।
 

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