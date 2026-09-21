पितृपक्ष में कुशा की अंगूठी पहनना क्यों माना जाता है जरूरी? जानिए नियम और महत्व

1 of 4 श्राद्ध पक्ष - फोटो : अमर उजाला







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पितृ पक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित विशेष अवधि मानी जाती है। इस दौरान लोग अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए इन कर्मों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। साल 2026 में पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। पितृ पक्ष के दौरान होने वाले श्राद्ध कर्म में कई तरह की पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कुशा घास को खास महत्व दिया गया है। तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों में कुशा का प्रयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार, कुशा से बनी अंगूठी को पवित्री कहा जाता है और इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। आइए जानते हैं कि श्राद्ध में पवित्री पहनने की परंपरा क्यों है और इसका पितरों से क्या संबंध माना जाता है।

2 of 4 श्राद्ध के समय क्यों पहनते हैं कुशा की अंगूठी? - फोटो : freepik

श्राद्ध के समय क्यों पहनते हैं कुशा की अंगूठी?

हिंदू धार्मिक परंपराओं में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के दौरान दाहिने हाथ की अनामिका में कुशा या दर्भ घास से बनी अंगूठी पहनने का विधान बताया गया है। इसे पवित्री नाम दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्राद्ध कर्म में पवित्री धारण करना शुद्धता और पवित्रता से जुड़ा माना जाता है। कुशा को पवित्र घास माना गया है और इसका इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म में कुशा का प्रयोग करने से पूजा और तर्पण की प्रक्रिया विधिपूर्वक पूरी होती है।

3 of 4 पितरों से कुशा की अंगूठी का क्या संबंध है? - फोटो : Amar Ujala

पितरों से कुशा की अंगूठी का क्या संबंध है?

धार्मिक मान्यताओं में कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब गरुड़ देव अमृत लेकर आए थे, तब अमृत का कलश कुशा घास पर रखा गया था। इसी प्रसंग से कुशा को पवित्रता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि कुशा धारण करने से मन और शरीर की शुद्धता बनी रहती है। श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्मों में इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। परंपरागत मान्यताओं में अनामिका उंगली को ऊर्जा के प्रवाह से भी जोड़ा गया है। इसी कारण पूजा और श्राद्ध कर्म के दौरान इस उंगली में कुशा की पवित्री पहनने की परंपरा बताई जाती है। श्राद्ध में तर्पण और पिंडदान के दौरान कुशा का इस्तेमाल पितरों के प्रतीकात्मक माध्यम के रूप में भी किया जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, कुशा के माध्यम से अर्पित जल और अन्य सामग्री पितरों तक पहुंचती है। यही वजह है कि श्राद्ध कर्म में कुशा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

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4 of 4 कुशा घास का धार्मिक महत्व - फोटो : Amar Ujala