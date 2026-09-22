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चातुर्मास खत्म होते ही शुरू होंगे मांगलिक कार्य, नवंबर-दिसंबर में गूंजेंगी शहनाइयां

Tue, 22 Sep 2026 12:23 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 12:23 PM IST
सार

चातुर्मास समाप्त होते ही एक बार फिर मांगलिक कार्यों और विवाह समारोहों की शुरुआत होगी। नवंबर-दिसंबर 2026 में शादी के लिए कौन-कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, जानें विवाह के शुभ मुहूर्त और खास जानकारी।

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Wedding Season Begins After Chaturmas Auspicious Marriage Dates in November and December
चातुर्मास 2026 - फोटो : AI

हर साल आने वाला चातुर्मास हिंदू और जैन दोनों धर्मों में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह अवधि पूजा-पाठ, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, चातुर्मास के दौरान विवाह समेत कई तरह के मांगलिक कार्यों को करने से परहेज किया जाता है। इसी वजह से लोग इस अवधि के समाप्त होने का इंतजार करते हैं। साल 2026 में चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई से हुई थी। अब 21 नवंबर 2026 को चातुर्मास का समापन होगा। इसके बाद एक बार फिर विवाह और अन्य शुभ कार्यों का सिलसिला शुरू होने की मान्यता है। चातुर्मास समाप्त होते ही शादी-विवाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और विवाह योग्य लोगों के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध होंगे।

Wedding Season Begins After Chaturmas Auspicious Marriage Dates in November and December
Chaturmas 2026 - फोटो : istock

2026 में कब समाप्त होगा चातुर्मास?
पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में चातुर्मास 25 जुलाई से शुरू होकर 21 नवंबर 2026 तक रहेगा। 21 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने की मान्यता है। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की शुरुआत मानी जाती है।

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चातुर्मास में क्यों नहीं किए जाते मांगलिक कार्य? - फोटो : Adobe Stock

चातुर्मास में क्यों नहीं किए जाते मांगलिक कार्य?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चातुर्मास की अवधि भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने से जुड़ी है। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु की आराधना, व्रत और धार्मिक साधना करते हैं। मान्यता है कि इस समय विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश और नए वाहन जैसी शुभ गतिविधियों को टालना चाहिए। चातुर्मास के दौरान धार्मिक साधना और संयम को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण इस अवधि में मांगलिक आयोजनों के बजाय पूजा-पाठ और आध्यात्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

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नवंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त - फोटो : अमर उजाला

नवंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
चातुर्मास समाप्त होने के बाद नवंबर 2026 में विवाह के लिए कुछ शुभ तिथियां उपलब्ध रहेंगी। इनमें प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

  • 21 नवंबर 2026, शनिवार: सुबह 06:44 बजे से 22 नवंबर की सुबह 12:08 बजे तक, रेवती नक्षत्र।
  • 24 नवंबर 2026, मंगलवार: रात 11:25 बजे से 25 नवंबर की सुबह 06:47 बजे तक, रोहिणी नक्षत्र।
  • 25 नवंबर 2026, बुधवार: सुबह 06:47 बजे से 26 नवंबर की सुबह 06:48 बजे तक।
  • 26 नवंबर 2026, गुरुवार: सुबह 06:48 बजे से शाम 05:47 बजे तक।

 

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दिसंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त - फोटो : Adobe Stock

दिसंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
दिसंबर 2026 में भी विवाह के लिए कुछ शुभ अवसर मिलेंगे। इस महीने विवाह के लिए प्रमुख शुभ तिथियां हैं:

  • 2 दिसंबर 2026, बुधवार: नवमी और दशमी तिथि।
  • 3 दिसंबर 2026, गुरुवार: उत्तर फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र।
  • 4 दिसंबर 2026, शुक्रवार: एकादशी तिथि।
  • 5 दिसंबर 2026, शनिवार: द्वादशी और त्रयोदशी तिथि।
  • 6 दिसंबर 2026, रविवार: त्रयोदशी तिथि।
  • 11 दिसंबर 2026, शुक्रवार: तृतीया तिथि।
  • 12 दिसंबर 2026, शनिवार: तृतीया और चतुर्थी तिथि।

 

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