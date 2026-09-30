पितृपक्ष में खरीदारी और मांगलिक कार्य करना चाहिए या नहीं, जानिए शास्त्र-सम्मत सच्चाई

पितृपक्ष को अशुभ मानकर नई वस्तुओं की खरीदारी न करना केवल एक सामाजिक भ्रम है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और 'निर्णयसिंधु' जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष अत्यंत पवित्र समय है, जिसमें पितर अपनी संतान को सुखी व समृद्ध देखकर दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।



1. शास्त्रों के अनुसार क्या वर्जित है और क्या नहीं?

क्या पूर्णतः वर्जित है (मांगलिक संस्कार): विवाह, मुंडन, गृह-प्रवेश, नामकरण और नए व्यवसाय का मुहूर्त। ये कार्य इसलिए वर्जित हैं क्योंकि यह समय केवल पितरों के तर्पण और ध्यान के लिए समर्पित है।

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क्या वर्जित नहीं है (खरीदारी व लेन-देन): सोना, चांदी, वाहन, मकान या नए वस्त्र खरीदना। दैनिक या व्यावसायिक लेन-देन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।वस्त्र व स्वर्ण दान का विधान: श्राद्ध ग्रंथों में पितरों एवं ब्राह्मणों को नए वस्त्र व सोना दान करने का स्पष्ट निर्देश है। जब दान के लिए खरीदारी शुभ है, तो स्वयं के प्रयोग के लिए भी यह वर्जित नहीं हो सकती।गणेश व देवी पूजा का संधि काल: यह 16 दिन का समय गणेश उत्सव और नवरात्रि के मध्य पड़ता है, अतः यह काल स्वतः ही शुभ और मंगलकारी है।प्राथमिकता तर्पण को दें: पहले पितरों का तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन संपन्न करें, उसके बाद ही खरीदारी करें।पितृ-अंश निकालें: अपने लिए खरीदी गई वस्तु या संपत्ति में से एक छोटा सा अंश पितरों के नाम से दान अवश्य करें।दिखावे से बचें: अहंकार, विलासिता के प्रदर्शन या पितरों की उपेक्षा करके खरीदारी न करें।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।