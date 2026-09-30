पितृपक्ष के दौरान करें शांति के उपाय, घर की शुद्धि के लिए धूनी देने के वास्तु उपाय

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पितृ पक्ष में पूजा या श्राद्ध कर्म के बाद गुग्गुल की थोड़ी मात्रा की धूनी देने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुग्गुल की सुगंध वातावरण को पवित्र और शांत बनाने में सहायक मानी जाती है।गुग्गुल को धूपदानी में रखकर सावधानीपूर्वक जलाएं और घर के प्रमुख हिस्सों में थोड़ी देर धूनी दें।कपूर का प्रयोग हिंदू पूजा-पद्धति में लंबे समय से होता आया है। पितृ पक्ष के दौरान पूजा के बाद कपूर जलाकर उसकी सुगंध घर में फैलाना भी एक पारंपरिक उपाय माना जाता है।कपूर जलाते समय इसे पर्दे, कागज, फर्नीचर और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें तथा कमरे में हवा का उचित आवागमन बनाए रखें।लोबान की सुगंध धार्मिक वातावरण से जुड़ी हुई है। पितृ पक्ष के दौरान कई लोग घर में लोबान की धूनी देकर वातावरण को सुगंधित और आध्यात्मिक बनाने की परंपरा का पालन करते हैं।मान्यता के अनुसार, इससे घर में शांत वातावरण बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।कुछ पारंपरिक घरेलू मान्यताओं में नीम के सूखे पत्तों की धूनी का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि नीम या किसी भी अन्य पदार्थ को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में और पर्याप्त वेंटिलेशन के साथ ही करना चाहिए।पितृ पक्ष में श्राद्ध या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग की जाने वाली पारंपरिक हवन सामग्री की सुगंध भी घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने में सहायक मानी जाती है। गुग्गुल, लोबान, चंदन और अन्य पारंपरिक सामग्री का प्रयोग धार्मिक विधि के अनुसार किया जा सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।