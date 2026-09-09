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मासिक शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी का संयोग आज, शिव कृपा पाने के लिए करें ये उपाय

Wed, 09 Sep 2026 06:01 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 06:01 AM IST
सार

मासिक शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी का संयोग भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन कुछ सरल उपाय करके महादेव की कृपा और जीवन में सुख-शांति की कामना की जा सकती है।

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Masik Shivratri and Aghor Chaturdashi Together Remedies to Seek Mahadev’s Blessings
मासिक शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी - फोटो : amar ujala

आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि चतुर्दशी तिथि में रात्रि पड़ने पर मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर बेलपत्र, फूल, धूप-दीप और भोग अर्पित करते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार, शिवरात्रि पर विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।


वहीं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अघोर चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसमें भगवान शिव के अघोर स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन पंचामृत और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी का संयोग शिव भक्तों के लिए विशेष अवसर माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल और खास उपाय, जिन्हें श्रद्धापूर्वक करने से जीवन की परेशानियों से राहत पाने की कामना की जा सकती है।

 

 
Masik Shivratri and Aghor Chaturdashi Together Remedies to Seek Mahadev’s Blessings
मासिक शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी - फोटो : adobe stock

परिवार की समृद्धि के लिए
यदि आप परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, तो भगवान शिव को दही में थोड़ा शहद मिलाकर भोग लगाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करें।

Masik Shivratri and Aghor Chaturdashi Together Remedies to Seek Mahadev’s Blessings
पुरानी चिंता से राहत के लिए - फोटो : Adobe stock

पुरानी चिंता से राहत के लिए
अगर आप किसी पुरानी बात को लेकर लंबे समय से परेशान या उलझन में हैं, तो आज एक मुट्ठी चावल लें। इसमें से कुछ चावल मंदिर में शिव जी को अर्पित करें और बाकी चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें।

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Masik Shivratri and Aghor Chaturdashi Together Remedies to Seek Mahadev’s Blessings
शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए - फोटो : adobe stock

शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए
यदि आप किसी शत्रु या विरोधी के कारण परेशान हैं, तो स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिव जी के मंत्र "शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ऊँ" का 11 बार जाप करें।

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धन-धान्य और भौतिक सुखों के लिए - फोटो : AI

धन-धान्य और भौतिक सुखों के लिए
धन-धान्य और सुख-सुविधाओं में वृद्धि की कामना के लिए स्नान के बाद अपने घर के आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें।रें।

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