फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home

गणपति विसर्जन के बाद घर लौटते ही क्यों होती है आरती, जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यता

Wed, 23 Sep 2026 12:31 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 12:31 PM IST
सार

गणेश उत्सव के समापन के साथ ही गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई देने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे गणपति विसर्जन कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि विसर्जन के बाद जब लोग घर लौटते हैं, तो सबसे पहला काम आरती करना ही क्यों होता है? यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं आखिर विसर्जन के बाद घर में आरती करने की यह परंपरा क्यों निभाई जाती है और इसका क्या महत्व है।

विज्ञापन
Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home
गणपति विसर्जन के बाद आरती - फोटो : amar ujala

गणेश उत्सव की समाप्ति का समय भक्तों के लिए भावुक और श्रद्धा से भरा होता है। कई दिनों तक घर और पंडाल में विराजमान रहने के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विसर्जन भगवान गणेश के अपने धाम यानी कैलाश पर्वत लौटने का प्रतीक माना जाता है। भक्त उन्हें अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण देते हुए श्रद्धा और भावनाओं के साथ विदाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद की एक परंपरा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है? विसर्जन स्थल से घर लौटने के बाद परिवार के सदस्य सबसे पहले आरती करते हैं। कई घरों में इस परंपरा का विशेष रूप से पालन किया जाता है और इसे गणेश उत्सव की पूर्णता से जोड़कर देखा जाता है। आखिर विसर्जन के बाद घर लौटते ही आरती करने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे कौन-सी धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हैं? आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद घर लौटते ही आरती क्यों की जाती है, इस परंपरा का धार्मिक महत्व क्या है और इसके पीछे कौन-कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं।

Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home
विसर्जन के बाद आरती करने के पीछे की मान्यताएं - फोटो : Adobe

विसर्जन के बाद आरती करने के पीछे की मान्यताएं

 मूर्ति का विसर्जन, ऊर्जा नहीं
हिंदू मान्यता के अनुसार, गणपति विसर्जन में केवल मिट्टी या अन्य तत्वों से बनी मूर्ति का जल में विलय होता है, लेकिन भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहता है। घर लौटकर आरती करना इसी बात का प्रतीक है कि भले ही स्थूल रूप (मूर्ति) विदा हो गया हो, लेकिन उनकी कृपा और शक्ति भक्तों के हृदय व घर में सदा विराजमान रहती है।
Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home
विसर्जन के बाद आरती करने के पीछे की मान्यताएं - फोटो : Adobe

उत्सव का औपचारिक समापन
गणेशोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह-शाम आरती करने की परंपरा निभाई जाती है। विसर्जन के बाद घर लौटकर आरती करना इस पूरे उत्सव चक्र को विधिवत रूप से पूर्ण करने का प्रतीक माना जाता है। इसे उत्सव की अंतिम कड़ी के रूप में देखा जाता है, जिससे पूजा-अनुष्ठान की निरंतरता और मर्यादा बनी रहती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home
विसर्जन के बाद आरती करने के पीछे की मान्यताएं - फोटो : Adobe stock

आभार व्यक्त करने की परंपरा
मान्यता है कि भगवान गणेश दस दिनों (या जितने भी दिन प्रतिमा स्थापित रहती है) तक घर में विराजमान रहकर परिवार की रक्षा करते हैं और सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं। विसर्जन के बाद की जाने वाली आरती भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे अगले वर्ष पुनः घर आने की प्रार्थना करने का माध्यम मानी जाती है। इसी वजह से "गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या" जैसे जयकारे भी लगाए जाते हैं।

विज्ञापन
Ganpati Visarjan The Religious Reason Behind Performing Aarti Immediately After Returning Home
विसर्जन के बाद आरती करने के पीछे की मान्यताएं

 घर की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा
विसर्जन स्थल पर जाने के दौरान भीड़-भाड़, जल स्रोत और बाहरी वातावरण के संपर्क में आने के बाद घर लौटकर आरती करना घर के वातावरण को पुनः शुद्ध और पवित्र करने का प्रतीक माना जाता है। आरती की लौ और धूप-दीप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक मानी जाती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed