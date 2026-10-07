Guruwar Ke Upay: गुरुवार को करें ये 5 सरल उपाय, सुख-सौभाग्य से लेकर धन-दौलत में होगी वृद्धि

Guruwar Ke Upay: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय करना भी कल्याणकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन उपायों को करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, जीवन में आ रही अड़चनें दूर होने के साथ मनचाहे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं गुरुवार की शाम किए जाने वाले इन 5 आसान और प्रभावी उपायों के बारे में।