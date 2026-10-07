Guruwar Ke Upay: गुरुवार को करें ये 5 सरल उपाय, सुख-सौभाग्य से लेकर धन-दौलत में होगी वृद्धि

Guruwar Ke Upay: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय करना भी कल्याणकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन उपायों को करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, जीवन में आ रही अड़चनें दूर होने के साथ मनचाहे परिणाम मिलने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं गुरुवार की शाम किए जाने वाले इन 5 आसान और प्रभावी उपायों के बारे में।
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Guruwar Ke Upay
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केले के पेड़ की पूजा करें
गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। इस दौरान पेड़ की जड़ में चने की दाल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और विवाह के योग बनते हैं।
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पांच कोनों में दीपक जलाएं
गुरुवार की शाम घर के पांच कोनों में दीपक जलाएं। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और यह उपाय लाभकारी माना जाता है।
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पीले वस्त्र पहनें
गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य मजबूत होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
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पीली मिठाई का भोग लगाएं
इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और बाद में प्रसाद लोगों में बांटें। मान्यता है कि ऐसा करना शुभ होता है और इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
विष्णु चालीसा का पाठ करें
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही, भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
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