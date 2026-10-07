शारदीय नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का जाप क्यों है खास? जानें मंत्र का स्वरूप, महत्व, सही जप विधि और जरूरी नियम

1 of 5 नवरात्रि में करें नवार्ण मंत्र का जाप - फोटो : AI







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सनातन धर्म के शाक्त संप्रदाय या शक्ति उपासना में नवार्ण मंत्र- ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे को आदिशक्ति की साधना का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी मूल बीज-मंत्र माना गया है। 'नवार्ण' का अर्थ है 'नौ अक्षरों वाला दिव्य मंत्र'। नवरात्रि के दौरान इस मंत्र का जप साधक को सिद्धि, सुरक्षा और नौ ग्रहों की शांति एक साथ प्रदान करता है। चलिए जानते हैं विस्तार से।



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2 of 5 मंत्र की संरचना और त्रिदेवी शक्ति - फोटो : adobe

1. मंत्र की संरचना और त्रिदेवी शक्ति

यह महामंत्र भगवती दुर्गा के तीनों प्रमुख स्वरूपों- महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक है। इसके शुरुआती तीन शब्द 'त्रिदेवियों' के मुख्य बीज-मंत्र हैं:

ऐं: महासरस्वती का बीज मंत्र- यह बुद्धि, विद्या, विवेक और ज्ञान प्रदान करता है। (संबंधित ग्रह: सूर्य)

ह्रीं: महालक्ष्मी का बीज मंत्र- यह धन, ऐश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा और समृद्धि प्रदान करता है। (संबंधित ग्रह: चंद्रमा)

क्लीं: महाकाली का बीज मंत्र- यह शक्ति, भय-मुक्ति, शत्रु-नाश और आकर्षण बल प्रदान करता है। (संबंधित ग्रह: मंगल)



3 of 5 नौ अक्षरों का देवी-स्वरूप और ग्रह-संतुलन - फोटो : freepik

2. नौ अक्षरों का देवी-स्वरूप और ग्रह-संतुलन

मंत्र का प्रत्येक अक्षर माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और नवग्रहों में से एक ग्रह के दोषों को शांत करता है:-

चा: माँ शैलपुत्री का आह्वान- बुध ग्रह को नियंत्रित करता है।

मुं: माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान- बृहस्पति (गुरु) ग्रह को नियंत्रित करता है।

डा: माँ चंद्रघंटा का आह्वान- शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है।

यै: माँ कुष्मांडा का आह्वान- शनि ग्रह को नियंत्रित करता है।

वि: माँ कात्यायनी का आह्वान- राहु ग्रह को नियंत्रित करता है।

च्चे: माँ कालरात्रि, महागौरी व सिद्धिदात्री का संयुक्त आह्वान- केतु ग्रह को नियंत्रित करता है।

चामुण्डायै विच्चे का अर्थ: "हे माँ चामुंडे (चण्ड-मुण्ड का संहार करने वाली), आप मुझे अज्ञानता और मोह-माया के बंधन से मुक्त कर आत्मज्ञान प्रदान करें।"



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4 of 5 नवार्ण मंत्र के मुख्य लाभ - फोटो : adobe

3. नवार्ण मंत्र के मुख्य लाभ

नवग्रह शांति: नौ अक्षरों का नवग्रहों से सीधा संबंध होने के कारण इसके जप से जन्मकुंडली के सभी ग्रह-दोष (जैसे शनि की ढैय्या/साढ़ेसाती, राहु-केतु दोष) स्वतः शांत होने लगते हैं।

पुरुषार्थ सिद्धि: इसके नियमित जप से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।

नकारात्मकता से सुरक्षा: यह मंत्र साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच (ओरा) निर्मित करता है, जिससे भय, तनाव, उपरी बाधाएं और गुप्त शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होता है।



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5 of 5 जप की सही विधि और नियम - फोटो : adobe stock