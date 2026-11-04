दिवाली पूजा 2026: दिवाली के 5 दिनों में क्यों होती है मृत्यु के देवता यमराज की पूजा?

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Yamraj Puja on Diwali: दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि पूरे पांच दिनों का एक महाउत्सव है। शास्त्रों में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की इन पांच पावन तिथियों के समूह को 'यम पंचक' कहा जाता है। यह समय मृत्यु के देवता यमराज की विशेष आराधना के लिए समर्पित है। यम पंचक न केवल दीप जलाने का पर्व है, बल्कि यह कठोपनिषद के प्रसिद्ध 'यम-नचिकेता संवाद' की भी याद दिलाता है, जो हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्य का बोध कराता है। पांचों दिन संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा (यम की दिशा) में यमदेव के निमित्त दीपक जलाया जाता है। जानिए इन पांचों दिनों में यम पूजन का क्या महत्व और विधान है।

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नरक चतुर्दशी / छोटी दिवाली (कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी) महत्व व पूजा: इस दिन भगवान श्री हनुमान और मां कालिका के साथ यमराज जी की विधिवत पूजा का विधान है।

इस दिन भगवान श्री हनुमान और मां कालिका के साथ यमराज जी की विधिवत पूजा का विधान है। पौराणिक कथा व मान्यता: यमराज ने स्वयं अपने दूतों को बताया था कि जो व्यक्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी और चतुर्दशी की शाम को यम के नाम से दीपदान करता है, उसे व उसके परिवार को जाने-अनजाने हुए पापों तथा नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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दीपावली (कार्तिक अमावस्या)

महत्व व पूजा: दीपावली की मुख्य रात्रि को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की महापूजा के पश्चात यमदेव के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपदान किया जाता है। विशेष लोक परंपरा (काग व कुक्कुर तिहार): नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में दिवाली के दौरान कौओं और कुत्तों की पूजा की परंपरा है। 'काग तिहार' में कौओं को भोजन कराया जाता है (जो यमराज के संदेशवाहक हैं) और 'कुक्कुर तिहार' पर कुत्तों की पूजा कर उन्हें माला व भोजन दिया जाता है (जो यमदेव के रक्षक माने जाते हैं)। इन्हें प्रसन्न करने से यमराज का आशीर्वाद बना रहता है।

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