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Yama Deepam 2026: धनतेरस पर कब जलाया जाता है यम दीपक? जानें महत्व, पूजा विधि और धार्मिक मान्यता

Wed, 04 Nov 2026 10:32 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 04 Nov 2026 10:32 AM IST
सार

धनतेरस 2026 पर यम दीपक कब और कैसे जलाया जाएगा? जानिए 6 नवंबर को यम दीपदान का शुभ समय, धार्मिक महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं।

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Yama Deepam 2026 Date Time Significance and Rituals of Lighting the Lamp on Dhanteras
यम दीपम - फोटो : amar ujala

Yama Deepam 2026: धनतेरस का पर्व मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दिन सोना-चांदी और बर्तन खरीदने के साथ दीपदान करने की भी परंपरा है। धनतेरस पर कई हिंदू परिवार यम दीपक जलाते हैं। इसे यमराज को समर्पित दीपदान माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यम दीपक जलाने से परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। आइए जानते हैं साल 2026 में यम दीपक कब जलाया जाएगा और इसकी क्या विधि है।  धनतेरस शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन कई परिवारों में यम दीपदान की परंपरा निभाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यम दीपक शाम के समय जलाया जाता है। हालांकि, दीपदान का सटीक समय स्थानीय पंचांग और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर के पंचांग से समय की पुष्टि जरूर करें।

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Yama Deepam 2026 Date Time Significance and Rituals of Lighting the Lamp on Dhanteras
यम दीपक क्यों जलाया जाता है? - फोटो : adobe stock

यम दीपक क्यों जलाया जाता है? 
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। धनतेरस पर उनके नाम से दीपदान करने की परंपरा परिवार की सुरक्षा, लंबी आयु और अकाल मृत्यु से बचाव की कामना से जुड़ी हुई है। कई घरों में इस दिन मुख्य पूजा के अलावा घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखा जाता है। इसे यम दीपक कहा जाता है।

Yama Deepam 2026 Date Time Significance and Rituals of Lighting the Lamp on Dhanteras
यम दीपक जलाने की विधि - फोटो : adobe stock

यम दीपक जलाने की विधि

  • मिट्टी का दीपक लें: सबसे पहले एक साफ मिट्टी का दीपक लें। कई परंपराओं में यम दीपदान के लिए मिट्टी के दीपक का उपयोग किया जाता है।
  • दीपक में तेल डालें: दीपक में सरसों का तेल या अपनी परंपरा के अनुसार उपयुक्त तेल डालें।
  • रुई की बत्ती रखें: दीपक में रुई की बत्ती लगाएं और उसे प्रज्वलित करें।
  • दक्षिण दिशा में रखें: पारंपरिक मान्यता के अनुसार दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है।
  • यमराज का स्मरण करें: दीपक जलाते समय यमराज का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति एवं लंबी आयु की कामना करें।
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Yama Deepam 2026 Date Time Significance and Rituals of Lighting the Lamp on Dhanteras
यम दीपक का धार्मिक महत्व - फोटो : adobe stock

यम दीपक का धार्मिक महत्व
यम दीपदान को धनतेरस की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में गिना जाता है। यह दीपक जीवन की सुरक्षा, परिवार के कल्याण और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यम दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हालांकि, ये पारंपरिक आस्थाएं हैं, इन्हें किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

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धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए? - फोटो : adobe stock

धनतेरस पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
धनतेरस पर दीपक जलाने की संख्या को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग एक यम दीपक जलाते हैं, जबकि कई घरों में शाम के समय घर के अलग-अलग हिस्सों में भी दीपक रखे जाते हैं। इसलिए दीपों की संख्या से अधिक श्रद्धा, सुरक्षा और अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखना जरूरी है।

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