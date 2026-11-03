धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा? जानें समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा

Dhanteras 2026: दिवाली से पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का त्योहार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा करने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से परिवार में अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा क्यों की जाती है और इसका समुद्र मंथन से क्या संबंध है?

भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य की पौराणिक कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को आधार बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से एक के बाद एक कई दिव्य रत्न, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्रकट हुईं। इसी मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार और आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य की स्मृति में ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करके लोग अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

भगवान धन्वंतरि को किसका देवता माना जाता है?

भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद, चिकित्सा और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। धार्मिक परंपरा में उनका विशेष स्थान है। उनकी पूजा के माध्यम से लोग अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और निरोगी जीवन की प्रार्थना करते हैं। धनतेरस का पर्व यह संदेश भी देता है कि जीवन में धन-संपत्ति के साथ स्वास्थ्य का होना भी बेहद जरूरी है।



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धनतेरस 2026 कब है?

साल 2026 में धनतेरस का त्योहार शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाया जाएगा। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है। इस दिन भक्त भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं और पूजा-अर्चना की जाती है।

धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा कैसे करें?

सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें।

भगवान धन्वंतरि की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें।

उन्हें फूल, अक्षत और पारंपरिक पूजा सामग्री अर्पित करें।

अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रों का जाप करें।

परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना करें।

धनतेरस का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?

धनतेरस केवल धन की पूजा का अवसर नहीं है। यह पर्व हमें स्वास्थ्य और जीवन के महत्व की भी याद दिलाता है। भगवान धन्वंतरि का संबंध आयुर्वेद से होने के कारण इस दिन आरोग्य की कामना की जाती है। इसलिए धनतेरस पर धन-संपत्ति के साथ-साथ अपने और परिवार के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने का संकल्प लेना चाहिए। धनतेरस 2026 पर भगवान धन्वंतरि की पूजा करके परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।



डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।