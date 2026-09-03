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आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों का चमकेगा भाग्य और करेंगे तरक्की, पढ़ें कैसा रहेगा आपका दिन
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:21 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 4 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
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आज का राशिफल
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मेष राशि
मेष राशि वालों को लाभ होगा। नया वाहन खरीदने का विचार आप कर सकते है। आज हर पहलू की अच्छी तरह जांच कर ही आगे बढ़ें। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें और कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए खास रह सकता है। खर्च सोच-समझकर करना आपके लिए सही रहेगा। खरीदारी से बचना आपके लिए बेहतर होगा। किसी महत्वपूर्ण काम को टालने से नुकसान हो सकता है। काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी।
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मिथुन राशि
नौकरीपेश जातकों को नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। मन बार-बार भटक सकता है। आपके लिए आय के नए-नए मौके मिलेंगे। नौकरी को लेकर अभी और प्रयास आपको करने होंगे।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों का काम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। काम में सफलता की प्राप्ति होगी। घर में सुविधाएं बढ़ाने की योजना बन सकती है। किसी नए अवसर को लेकर दिन सकारात्मक रह सकता है। आज बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों को धन लाभ होता दिख रहा है। आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी विवाद में अपनी बात शांत तरीके से रखें। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
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