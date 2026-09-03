आज का राशिफल: इन 5 राशि वालों का चमकेगा भाग्य और करेंगे तरक्की, पढ़ें कैसा रहेगा आपका दिन

1 of 12 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

मेष राशि वालों को लाभ होगा। नया वाहन खरीदने का विचार आप कर सकते है। आज हर पहलू की अच्छी तरह जांच कर ही आगे बढ़ें। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचें और कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।

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वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए खास रह सकता है। खर्च सोच-समझकर करना आपके लिए सही रहेगा। खरीदारी से बचना आपके लिए बेहतर होगा। किसी महत्वपूर्ण काम को टालने से नुकसान हो सकता है। काम पूरे करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी।

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मिथुन राशि

नौकरीपेश जातकों को नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। मन बार-बार भटक सकता है। आपके लिए आय के नए-नए मौके मिलेंगे। नौकरी को लेकर अभी और प्रयास आपको करने होंगे।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों का काम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। काम में सफलता की प्राप्ति होगी। घर में सुविधाएं बढ़ाने की योजना बन सकती है। किसी नए अवसर को लेकर दिन सकारात्मक रह सकता है। आज बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है।

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