शारदीय नवरात्रि 2026: इस बार 10 दिन होगी मां दुर्गा की आराधना, यहां देखें पूरा कैलेंडर

1 of 5 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : AI







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2 of 5 11 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू - फोटो : adobe

नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष नवरात्र के प्रथम दिन पूरे समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग की उपस्थिति रहेगी। धार्मिक ग्रंथों में इन योगों के दौरान कलश स्थापना करना वर्जित माना गया है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष मुहूर्त में घट स्थापना करना शास्त्रसम्मत और सर्वोत्तम माना जाता है।



प्रतिपदा तिथि आरंभ: 10 अक्तूबर , शनिवार रात्रि 09:19 बजे से

प्रतिपदा तिथि समाप्त: 11 अक्तूबर , रविवार रात्रि 09:30 बजे तक

3 of 5 कलश स्थापना में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग - फोटो : adobe stock

कलश स्थापना में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग

शास्त्रों में प्रातःकाल में देवी आह्वान और घटस्थापना का विधान है। 11 अक्तूबर को चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:32 बजे तक और वैधृति योग रात्रि 09:05 बजे तक रहेगा।

शास्त्रों के अनुसार चित्रा नक्षत्र के शुरुआती दो चरणों को छोड़कर अथवा अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना श्रेष्ठ मानी गई है।



कलश स्थापना (घटस्थापना) का शुभ मुहूर्त

चौघड़िया मुहूर्त: प्रातः 10 बजकर 4 मिनट से दोपहर 11 बजकर 55 मिनट तक बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 32 मिनट से दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक

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4 of 5 हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमन - फोटो : Adobe

हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमन

मां दुर्गा का आगमन इस बार हाथी पर होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर देवी का आगमन शुभ माना जाता है। हाथी को शक्ति, स्थिरता, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए माता का हाथी पर आगमन देश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और सुख-शांति का संकेत देता है।

तिथि दिन माता का स्वरूप 11 अक्तूबर प्रतिपदा मां शैलपुत्री की पूजा और घटस्थापना 12 अक्तूबर द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 13 अक्तूबर तृतीया मां चंद्रघंटा की पूजा 14 अक्तूबर चतुर्थी मां कूष्मांडा की पूजा 15 अक्तूबर पंचमी मां स्कंदमाता की पूजा 16 अक्तूबर षष्ठी मां कात्यायनी की पूजा 17 अक्तूबर सप्तमी मां कालरात्रि की पूजा 18 अक्तूबर दुर्गा दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा 19 अक्तूबर अष्टमी अष्टमी और नवमी, कन्या पूजन 20 अक्तूबर नवमी नवमी तिथि के बाद विजयादशमी

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