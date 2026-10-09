सर्वपितृ अमावस्या 2026: पितरों के भोग में जरूर शामिल करें ये 7 चीजें, जानें धार्मिक महत्व

1 of 5 सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के भोजन में क्या बनाएं? - फोटो : AI







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10 अक्तूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा की शांति के लिए पुण्य प्राप्त होता है। जिन परिजनों की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है या किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, उनके लिए भी इस दिन श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। ऐसे में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भोजन अर्पित करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या पर सात प्रकार के खाद्य पदार्थों को श्राद्ध के भोजन में शामिल करना शुभ माना जाता है।

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2 of 5 सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के भोजन में क्या बनाएं? - फोटो : adobe stock

1. खीर

श्राद्ध के भोजन में खीर को विशेष स्थान दिया जाता है। परंपरा के अनुसार, इसे गाय के दूध से तैयार करना शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को खीर का भोग लगाने की मान्यता प्रचलित है।



2. चावल

पितरों के निमित्त तैयार किए जाने वाले भोजन में चावल भी शामिल किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध कर्म में चावल अर्पित करना शुभ होता है और इसे पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम माना जाता है।

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3. उड़द दाल के पकवान

श्राद्ध की थाली में उड़द की दाल से बना व्यंजन भी रखा जा सकता है। इसके लिए दाल, पकौड़े, कचौड़ी या दही बड़े तैयार किए जा सकते हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इनमें से किसी पकवान को भोजन में शामिल करें।



4. पूड़ी

श्राद्ध के पारंपरिक भोजन में पूड़ी बनाने का चलन है। इसे अन्य सात्विक व्यंजनों के साथ पितरों को अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में पूड़ी श्राद्ध भोज का अहम हिस्सा होती है।



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5. मौसमी सब्जियां

भोग की थाली में मौसमी सब्जी रखना भी अच्छा माना जाता है। इस अवसर पर कई घरों में कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। हालांकि, भोजन तैयार करते समय परिवार की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए।



6. मौसमी फल

श्राद्ध कर्म में फलों का भी महत्व है। पितरों को अर्पित करने के लिए उपलब्ध मौसमी फल चुने जा सकते हैं। इन्हें भोजन के साथ श्रद्धापूर्वक रखा जाता है।



7. पूर्वजों के पसंदीदा व्यंजन

इन सभी खाद्य पदार्थों के अलावा दिवंगत परिजनों की पसंद का भोजन भी तैयार किया जा सकता है। परिवार की परंपरा के अनुसार राजमा, छोले, कढ़ी या रबड़ी जैसे व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं।



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