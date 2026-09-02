Krishna Janmashtami 2026: हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार 4 सितंबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस शुभ दिन पर विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली भी बनी रहती है। वहीं, जन्माष्टमी के खास अवसर पर देशभर के मंदिरों में लड्डू गोपाल की उपासना और भजन-कीर्तन का भव्य आयोजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने से लेकर उनका श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार और उपासना-उपवास का पूर्ण फल मिलता है। हालांकि, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी की पूजा में सभी जरूरी सामग्री का होना भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी।