{"_id":"6a97fa3c1e09a5d9080c0c46","slug":"krishna-janmashtami-2026-puja-samagri-list-name-in-hindi-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"कृष्ण जन्माष्टमी 2026: पूजा में जरूर शामिल करें ये चीजें, लड्डू गोपाल के श्रृंगार से भोग तक जानें पूरी लिस्ट","category":{"title":"Festivals","title_hn":"त्योहार","slug":"festivals"}}
कृष्ण जन्माष्टमी 2026: पूजा में जरूर शामिल करें ये चीजें, लड्डू गोपाल के श्रृंगार से भोग तक जानें पूरी लिस्ट
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 02 Sep 2026 04:01 PM IST
सार
Krishna Janmashtami 2026: हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार 4 सितंबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दिन पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। आइए इस दिन के महत्व और पूजन सामग्रियों को जानते हैं।
विज्ञापन
1 of 4
Krishna Janmashtami 2026
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Krishna Janmashtami 2026: हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार 4 सितंबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस शुभ दिन पर विधि-विधान से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली भी बनी रहती है। वहीं, जन्माष्टमी के खास अवसर पर देशभर के मंदिरों में लड्डू गोपाल की उपासना और भजन-कीर्तन का भव्य आयोजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने से लेकर उनका श्रृंगार करने का विशेष महत्व माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार और उपासना-उपवास का पूर्ण फल मिलता है। हालांकि, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी की पूजा में सभी जरूरी सामग्री का होना भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी।
कृष्ण जन्माष्टमी 2026
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। ऐसे में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मान्य होगा। इस तिथि पर अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ग्रहों का खास संयोग और वृषभ राशि में चंद्रमा का योग रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।