जन्माष्टमी से पहले घर में कौन-सी 5 शुभ चीजें लानी चाहिए? जानें धार्मिक मान्यता

1 of 6 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026 - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और आधी रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी से पहले घर की साफ-सफाई और पूजा की तैयारियां करने के साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं घर लाने की भी धार्मिक परंपरा है, जिन्हें भगवान कृष्ण से विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि इन शुभ चीजों को घर में रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और सुख-समृद्धि का वातावरण बना रहता है। ऐसे में अगर आप भी जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, तो जानिए वे 5 चीजें कौन-सी हैं जिन्हें इस पावन पर्व से पहले घर लाना शुभ माना जाता है।

2 of 6 जन्माष्टमी से पहले कामधेनु गाय और बछड़े की प्रतिमा घर लाना शुभ माना जाता है। - फोटो : freepik

जन्माष्टमी से पहले कामधेनु गाय की मूर्ति क्यों लानी चाहिए?

भगवान श्रीकृष्ण का गायों से विशेष संबंध माना जाता है। इसलिए जन्माष्टमी से पहले कामधेनु गाय और बछड़े की प्रतिमा घर लाना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार, पीतल या चांदी की कामधेनु गाय की प्रतिमा को पूजा स्थल या किसी स्वच्छ स्थान पर रखा जा सकता है। इसे समृद्धि और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक आस्था में कामधेनु को समृद्धि और कल्याण का प्रतीक माना गया है। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है।

3 of 6 बांसुरी को लाकर लड्डू गोपाल या श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित किया जा सकता है - फोटो : freepik.com

जन्माष्टमी से पहले घर में बांसुरी क्यों लानी चाहिए?

भगवान कृष्ण की बांसुरी उनके स्वरूप का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यही वजह है कि जन्माष्टमी से पहले लकड़ी या चांदी की बांसुरी घर लाने की परंपरा भी कई जगह देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, बांसुरी को घर में रखने से परिवार में प्रेम और आपसी मधुरता बढ़ती है। इसे रिश्तों में सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। बांसुरी को लाकर लड्डू गोपाल या श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित किया जा सकता है और पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक रखा जा सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 भगवान कृष्ण की पूजा और भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। - फोटो : Adobe Stock

जन्माष्टमी से पहले तुलसी का पौधा घर लाना क्यों शुभ है?

हिंदू धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को प्रिय माना जाता है। भगवान कृष्ण की पूजा और भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो जन्माष्टमी से पहले इसे घर लाना शुभ माना जाता है। इसे स्वच्छ स्थान पर रखकर नियमित रूप से इसकी देखभाल करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी वाले घर में सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है। हालांकि, पौधा लगाने के साथ उसकी नियमित सेवा और उचित देखभाल भी जरूरी है।

विज्ञापन

5 of 6 जन्माष्टमी से पहले मोर पंख घर में क्यों रखना चाहिए? - फोटो : Adobe stock