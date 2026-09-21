पंचक 2026: 23 या 24 सितंबर कब लगेंगे पंचक? जानें डेट और किन खास बातों का रखें ध्यान

Panchak In September 2026: हिंदू धर्म में पंचक को लेकर विशेष नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यह एक अशुभ अवधि होती हैं। ज्योतिष के अनुसार, जब भी चंद्रमा लगातार पांच नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती में गोचर करता है, तो इस अवधि में पंचक लगते हैं। इसका समय लगभग पांच दिनों तक रहता है। मान्यता है कि, इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए कुछ शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। साथ ही, इस अवधि में कुछ विशेष नियमों का पालन भी करने की मान्यता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि, सितंबर 2026 में पंचक कब लगने वाले हैं और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।