परिवर्तिनी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से दूर होंगी परेशानियां

1 of 4 परिवर्तिनी एकादशी 2026 - फोटो : AI







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Parivartini Ekadashi 2026: हर साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को किया जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस अवधि में चातुर्मास होता है और इस तिथि पर भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती हैं। साथ ही, कुछ सरल उपायों को करने से भी विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अगर इन इन उपायों को श्रद्धा और भक्तिभाव से किया जाए, तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की जाती है। आइए इन्हें जानते हैं।



परिवर्तिनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 बजे से 5:40 बजे तक रहेगा।

प्रातः संध्या का समय सुबह 5:16 बजे से 6:27 बजे तक है।

अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:07 बजे से 12:55 बजे तक रहेगा।

विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 बजे से 3:21 बजे तक रहेगा।

गोधूलि मुहूर्त शाम 6:35 बजे से 6:59 बजे तक और सायाह्न संध्या शाम 6:35 बजे से 7:46 बजे तक रहेगी।

रात में अमृत काल 9:52 बजे से 11:36 बजे तक रहेगा।

रवि योग सुबह 6:27 बजे से 7:06 बजे तक रहेगा।

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पीली चीजों का दान

इस शुभ दिन पर पीले रंग की चीजों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। आप केले, पीले वस्त्र, पीली दाल या अन्य पीली सामग्री का जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

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