पहला श्राद्ध 2026: 26 या 27 सितंबर कब है पहला श्राद्ध? जानें सही डेट और पितृपक्ष का पूरा कैलेंडर

Pitru Paksha 2026: आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में इस समय को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान किए गए दान, तर्पण, पिंडदान और पुण्य कार्यों से पितरों को शांति मिलती हैं। यही वजह है कि, पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए विधि-विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दौरान श्राद्धकर्म में लोग ब्राह्मणों को भोजन, दान-पुण्य और पितरों के तर्पण करते हैं। परंतु सवाल यह है कि, इस बार पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा है और पहला श्राद्ध किस दिन किया जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।