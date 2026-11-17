Dev Uthani Ekadashi And Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ विवाह सहित अन्य शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर कई लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर द्वादशी तिथि को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा और पूजा के लिए कौन-से शुभ मुहूर्त रहेंगे।
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Dev Uthani Ekadashi And Tulsi Vivah 2026
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देवउठनी एकादशी 2026 कब है?
- कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी।
- इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा।
- उदयातिथि के अनुसार, देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2026 को रखा जाएगा।
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देवउठनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05 बजकर 01 मिनट से 05 बजकर 44 मिनट तक
- विजय मुहूर्त: दोपहर 01 बजकर 53 मिनट से 02 बजकर 35 मिनट तक
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 05 बजकर 26 मिनट से 05 बजकर 52 मिनट तक
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तुलसी विवाह 2026 कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है। इस साल द्वादशी तिथि 21 नवंबर 2026 को सुबह 06 बजकर 31 मिनट पर प्रारंभ होगी और 22 नवंबर 2026 को सुबह 04 बजकर 56 मिनट पर समाप्त। उदया तिथि के अनुसार, तुलसी विवाह 21 नवंबर 2026, शनिवार के दिन किया जाएगा।
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तुलसी विवाह 2026 शुभ मुहूर्त
- प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 5 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 49 मिनट तक
- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 30 मिनट तक
- अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक
- गोधूलि मुहूर्त- शाम 5 बजकर 25 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 13 मिनट तक
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।