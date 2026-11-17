Dev Uthani Ekadashi And Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ विवाह सहित अन्य शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर कई लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर द्वादशी तिथि को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा और पूजा के लिए कौन-से शुभ मुहूर्त रहेंगे।