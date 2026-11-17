1 of 5 गुरु नानक जयंती 2026 - फोटो : AI







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Guru Nanak Gurpurab 2026 Date: सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में गुरु नानक जयंती का विशेष स्थान है। इसे प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को प्रेम, समानता, ईमानदारी और मानव सेवा का रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को भेदभाव से दूर रहकर मिल-जुलकर रहने की प्रेरणा देती हैं। साल 2026 में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व नवंबर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। आइए जानते हैं गुरु नानक जयंती की सही तारीख, पूर्णिमा तिथि और इस पर्व का महत्व।

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2 of 5 गुरु पर्व 2026 कब है? - फोटो : amar ujala

गुरु पर्व 2026 कब है?

साल 2026 में गुरु नानक देव जी की जयंती 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के साथ भी जोड़ा जाता है। सिख परंपरा में इस दिन को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक यह तिथि 9 मघ्घर को पड़ती है।



गुरु नानक जयंती 2026 पूर्णिमा तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का समय इस प्रकार है:

पूर्णिमा तिथि शुरू: 23 नवंबर 2026, रात 11:42 बजे।

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 24 नवंबर 2026, रात 8:23 बजे।

3 of 5 कौन थे गुरु नानक देव जी? - फोटो : freepik

कौन थे गुरु नानक देव जी?

गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिक चिंतन और मानव कल्याण में थी। उन्होंने जीवनभर लोगों को एक परमात्मा में विश्वास रखने, मेहनत करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी।



उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, ऊंच-नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं और इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए। उन्होंने अपनी यात्राओं के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में प्रेम, सद्भाव और मानवता का संदेश पहुंचाया। उनकी वाणी सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।

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4 of 5 गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है? - फोटो : freepik

गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है?

यह पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के साथ उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने जीवन जीने के तीन प्रमुख सिद्धांत बताए:



नाम जपो: हमेशा ईश्वर का स्मरण करें और अच्छे विचार अपनाएं।

किरत करो: मेहनत और ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाएं।

वंड छको: अपनी कमाई और भोजन को जरूरतमंदों के साथ बांटें।

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5 of 5 गुरु पर्व कैसे मनाया जाता है? - फोटो : freepik