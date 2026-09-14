हरतालिका तीज 2026: हरतालिका तीज आज, जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और मंत्र

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हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय और पूजा विधि।

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हरतालिका तीज 2026 कब है?

हरतालिका तीज का व्रत आज यानी 14 सितंबर 2026 को रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसी कारण हरतालिका तीज का व्रत पति की मंगलकामना और मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा से जुड़ा माना जाता है।

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हरतालिका तीज 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त हरतालिका तीज पर पूजा के लिए सुबह का समय विशेष शुभ माना गया है।ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:32 बजे से 5:19 बजे तक

पूजन का शुभ मुहूर्त: सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक



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हरतालिका तीज 2026 दिन-रात के चौघड़िया मुहूर्त

अमृत: सुबह 6:05 से 7:38 बजे तक

काल: सुबह 7:38 से 9:11 बजे तक

शुभ: सुबह 9:11 से 10:43 बजे तक

रोग: सुबह 10:43 से दोपहर 12:16 बजे तक

उद्वेग: दोपहर 12:16 से 1:49 बजे तक

चर: दोपहर 1:49 से 3:22 बजे तक

लाभ: दोपहर 3:22 से 4:55 बजे तक

अमृत: शाम 4:55 से 6:28 बजे तक



रात का चौघड़िया

चर: शाम 6:28 से 7:55 बजे तक

रोग: शाम 7:55 से रात 9:22 बजे तक

काल: रात 9:22 से 10:49 बजे तक

लाभ: रात 10:49 से 12:16 बजे तक

उद्वेग: रात 12:16 से 1:43 बजे तक

शुभ: रात 1:43 से 3:11 बजे तक

अमृत: रात 3:11 से 4:38 बजे तक

चर: सुबह 4:38 से 6:05 बजे तक

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