गणेश चतुर्थी 2026: आज घर-घर विराजेंगे गणपति बप्पा, जानें पूजा मुहूर्त, सामग्री, भोग और पूजा विधि

Ganesh Chaturthi 2026: आज यानी 14 सितंबर 2026, सोमवार को देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालु घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर सुबह से ही गणपति स्थापना की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शुभ मुहूर्त में बप्पा को चौकी पर विराजमान कर उनका पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान दूर्वा, फूल और मोदक अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद गणेश मंत्रों का जाप और आरती की जाती है। घर में गणपति कितने दिन रखे जाएंगे, यह परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। कुछ लोग डेढ़ दिन बाद विसर्जन करते हैं तो कई परिवार तीसरे, पांचवें, सातवें या दसवें दिन गणपति विसर्जन करते हैं। बड़े सार्वजनिक गणपति उत्सवों में अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन की परंपरा अधिक देखने को मिलती है।