Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes: आज जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जा रहा है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं अपनी संतान की सुख-समृद्धि, खुशियों, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सभी महिलाएं विधि-विधान से पूजा-पाठ और दान-पुण्य से जुड़े कार्य करती हैं। माना जाता है कि, जितिया पर्व की खास रौनक उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में देखने को मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इस पावन अवसर पर महिलाएं एक-दूसरे को व्रत की शुभकामनाएं भी देती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार और दोस्तों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खास संदेशों के जरिए अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।
जितिया व्रत 2026: आज है जितिया व्रत, इन प्यार भरे संदेशों से दें सभी को शुभकामनाएं
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:01 AM IST
सार
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes: आज जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जा रहा है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर आप अपने प्रियजनों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खास संदेशों के जरिए दे सकते हैं।
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