फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi

जितिया व्रत 2026: आज है जितिया व्रत, इन प्यार भरे संदेशों से दें सभी को शुभकामनाएं

Sat, 03 Oct 2026 06:01 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:01 AM IST
सार

Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes: आज जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जा रहा है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर आप अपने प्रियजनों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खास संदेशों के जरिए दे सकते हैं। 
 

विज्ञापन
happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI

Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes: आज जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जा रहा है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर महिलाएं अपनी संतान की सुख-समृद्धि, खुशियों, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सभी महिलाएं विधि-विधान से पूजा-पाठ और दान-पुण्य से जुड़े कार्य करती हैं। माना जाता है कि, जितिया पर्व की खास रौनक उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में देखने को मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इस पावन अवसर पर महिलाएं एक-दूसरे को व्रत की शुभकामनाएं भी देती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार और दोस्तों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खास संदेशों के जरिए अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। 

happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं
happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
चिराग हो तुम घर का
राग हो तुम मन का
रहो सलामत युगों-युगों तक
फैलाओ यश कीर्ति, धरती से फलक तक
जीवित्पुत्रिका व्रत की शुभकामनाएं
विज्ञापन
विज्ञापन
happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes - फोटो : अमर उजाला AI
निर्जला व्रत रखकर मां ने,
प्रेम और स्नेह की छांव दी,
संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए,
यही है सबसे बड़ी दुआ की नाव दी।
जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं
विज्ञापन
happy Jitiya Vrat 2026 Wishes know Jitiya Vrat messages Quotes status in hindi
Happy Jitiya Vrat 2026 Wishes - फोटो : Amar Ujala
हो लंबी आयु मेरे लाल
बढ़ाओ परिवार का मान।
मां ने रखा है जितिया व्रत
तुम करो कुल का गुणगान।

शुभ हो जितिया व्रत का त्योहार
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed