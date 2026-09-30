शारदीय नवरात्रि में त्रिरात्र व्रत का क्या है महत्व? जानें 3 दिन के उपवास की परंपरा

1 of 7 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : amar ujala







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हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि को देवी शक्ति की आराधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में श्रद्धालु मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और कई स्थानों पर कन्या पूजन व हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार, 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्तूबर, रविवार से होगी। सामान्य तौर पर भक्त पूरे नौ दिनों तक उपवास रखते हैं, लेकिन जो लोग लगातार नौ दिन व्रत नहीं रख पाते, उनके लिए धार्मिक परंपराओं में त्रिरात्र व्रत का भी उल्लेख मिलता है। यह नवरात्रि के अंतिम तीन दिनों में किया जाता है।

2 of 7 त्रिरात्र व्रत नवरात्रि की अंतिम तीन तिथियों, यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रखा जाता है। - फोटो : freepik

कब रखा जाएगा त्रिरात्र व्रत?

त्रिरात्र व्रत नवरात्रि की अंतिम तीन तिथियों, यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रखा जाता है। इन तीन दिनों को देवी उपासना की दृष्टि से विशेष माना जाता है। इस दौरान साधक मां दुर्गा की आराधना करते हुए संयम, सात्विकता और नियमों का पालन करता है। अलग-अलग परंपराओं में व्रत के नियमों में अंतर हो सकता है। कहीं फलाहार किया जाता है, तो कहीं दिन में एक बार सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इसलिए जिस धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत रखा जा रहा हो, उसी के नियमों का पालन करना उचित माना जाता है।

3 of 7 भक्त देवी की आराधना, मंत्र जाप, ध्यान और पूजा-पाठ में विशेष रूप से समय लगाते हैं। - फोटो : adobe stock

क्या होता है त्रिरात्र व्रत?

त्रिरात्र यानी तीन रातों से जुड़ा व्रत। नवरात्रि के संदर्भ में इसका संबंध अंतिम तीन दिनों से माना जाता है। इस दौरान भक्त देवी की आराधना, मंत्र जाप, ध्यान और पूजा-पाठ में विशेष रूप से समय लगाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन तीन दिनों में साधना और देवी उपासना का विशेष महत्व होता है। इसलिए जो श्रद्धालु किसी कारणवश पूरे नौ दिनों का व्रत नहीं कर पाते, वे सप्तमी से नवमी तक व्रत रखकर नवरात्रि की साधना में शामिल हो सकते हैं।

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4 of 7 क्या 3 दिन के व्रत से 9 दिन के व्रत का फल मिलता है - फोटो : adobe stock

क्या 3 दिन के व्रत से 9 दिन के व्रत का फल मिलता है?

त्रिरात्र व्रत से जुड़ी सबसे प्रमुख धार्मिक मान्यता यही है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के अंतिम तीन दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी देवी आराधना के लिए विशेष माने जाते हैं। इन दिनों पूजा, हवन, कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है। इसी आधार पर धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे नौ दिनों का व्रत रखने में सक्षम नहीं है, वह अंतिम तीन दिनों में श्रद्धा और निर्धारित नियमों के साथ त्रिरात्र व्रत कर सकता है। हालांकि, तीन दिन के व्रत को नौ दिन के व्रत के समान फल मिलने की बात धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझी जानी चाहिए।

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5 of 7 त्रिरात्र व्रत में किन देवी स्वरूपों की आराधना होती है - फोटो : adobe stock