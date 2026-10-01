नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी से लेकर करवा चौथ तक, यहां देखें अक्तूबर माह के सभी व्रत-त्योहारों की लिस्ट

1 of 6 अक्तूबर माह के व्रत त्योहार - फोटो : अमर उजाला







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October 2026 Festival List: अक्तूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही व्रत-त्योहारों की रौनक भी बढ़ने वाली है। इस महीने कई बड़े धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे। खास तौर पर शारदीय नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते देशभर में भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, एकादशी सहित कई बड़े व्रत भी इस महीने पड़ेंगे। ऐसे में अक्तूबर का पूरा महीना व्रत, पूजा-पाठ और त्योहारों की रौनक से भरा रहने वाला है। आइए अक्तूबर 2026 में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट को विस्तार से जानते हैं।

2 of 6 अक्तूबर माह के व्रत त्योहार - फोटो : AdobeStock

अक्तूबर 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट 1 अक्तूबर – षष्ठी श्राद्ध

2 अक्तूबर – रोहिणी व्रत, सप्तमी श्राद्ध, गांधी जयंती

3 अक्तूबर – जीवित्पुत्रिका व्रत, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध

6 अक्तूबर – इंदिरा एकादशी

8 अक्तूबर – प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

10 अक्तूबर – सर्वपितृ अमावस्या

11 अक्तूबर – शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, घटस्थापना

16 अक्तूबर – सरस्वती आवाहन, स्कंद षष्ठी

17 अक्तूबर – सरस्वती पूजा, तुला संक्रांति

19 अक्तूबर – दुर्गा अष्टमी, महानवमी, संधि पूजा

20 अक्तूबर – विजयादशमी/दशहरा, दुर्गा विसर्जन

22 अक्तूबर – पापांकुशा एकादशी

25 अक्तूबर – शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूजा

26 अक्तूबर – आश्विन पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती

27 अक्तूबर – कार्तिक मास आरंभ

29 अक्तूबर – करवा चौथ

3 of 6 जितिया 2026 कब है - फोटो : अमर उजाला AI

जितिया 2026 कब है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 अक्तूबर 2026 को सुबह 7 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी।

इसका समापन अगले दिन यानी 4 अक्तूबर को सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर होगा।

जितिया व्रत शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा।

इस साल जितिया व्रत का पारण रविवार, 4 अक्तूबर 2026 को किया जाएगा।

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4 of 6 Indira Ekadashi 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

इंदिरा एकादशी 2026 आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 अक्तूबर 2026 को रात 2 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी।

7 अक्तूबर को रात 12 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी।

उदयातिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्तूबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा।

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5 of 6 Shardiya Navratri 2026 Date - फोटो : अमर उजाला