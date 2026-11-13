खरना की शुभकामनाएं 2026: छठ पर्व के दूसरे दिन खरना के पावन अवसर पर अपनों को इन संदेशों से दें बधाई

1 of 8 छठ पूजा 2026 खरना की शुभकामनाएं - फोटो : AI







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2 of 8 खरना की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

सूर्य देव को वंदन करें

मन में श्रद्धा और स्नेह भरें

छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर

आओ दिल से एक-दूसरे को याद करें

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं

3 of 8 खरना की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

छठ पूजा के महापर्व पर,

छठ मैया की जय हो,

धन-समृद्धि से भरा रहे जीवन,

हर कार्य में आपकी विजय हो,

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं



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छठ पर्व का दूसरा दिन है खास

मां बनाती हैं खरना का महाप्रसाद

सब परिवार मिलकर करते है सम्मान और खाते हैं

मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ और चावल की खीर

खरना की हार्दिक शुभकामनाएं



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