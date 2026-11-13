खरना की शुभकामनाएं 2026: छठ पर्व के दूसरे दिन खरना के पावन अवसर पर अपनों को इन संदेशों से दें बधाई

Happy Chhath Puja 2026 Kharna Wishes: छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान किया जाता है। इसे लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन छठ व्रती पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी और मौसमी फलों का प्रसाद तैयार करते हैं। सुबह से निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की जाती है। इसके बाद देवी को भोग अर्पित कर व्रती सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर परिवार के सदस्यों और अन्य श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है।
खरना का दिन छठ पूजा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी अनुष्ठान के साथ लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस दौरान व्रती पूरे संयम और आस्था के साथ सूर्यदेव तथा छठी मैया की उपासना करते हैं। खरना का पर्व त्याग, तपस्या और भक्ति का संदेश देता है। इस पावन अवसर पर आप भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को खूबसूरत संदेशों के जरिए खरना की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
छठ पूजा 2026 दूसरा दिन: खरना के दिन क्या करें और क्या नहीं? जानें पूजा विधि और निर्जला व्रत के नियम
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