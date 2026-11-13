खरना पूजा 2026: कितने बजे करें पूजा और कब ग्रहण करें प्रसाद? जानें सही समय और व्रत के नियम

1 of 5 छठ पूजा 2026 खरना - फोटो : AI







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Chhath Kharna Puja Time 2026: छठ महापर्व में खरना का दिन बेहद खास माना जाता है। चार दिवसीय छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन व्रती सुबह से लेकर शाम तक निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद भगवान सूर्य तथा छठी मैया की पूजा-अर्चना करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद सबसे पहले व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है।



साल 2026 में खरना 14 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसे में व्रत रखने वालों के मन में सवाल है कि खरना की पूजा किस समय करनी चाहिए, प्रसाद कब ग्रहण करना चाहिए और क्या इसके लिए कोई निश्चित मुहूर्त होता है? आइए जानते हैं खरना पूजा और प्रसाद ग्रहण करने से जुड़ी जरूरी बातें।

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2 of 5 Kharna Puja 2026: पूजा का सही समय क्या है? - फोटो : AI

Kharna Puja 2026: पूजा का सही समय क्या है?

धार्मिक परंपरा के अनुसार, खरना की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। इसके लिए दिन में कोई अलग से निश्चित मुहूर्त निर्धारित नहीं होता। व्रती अपने शहर में सूर्यास्त होने के बाद स्नान करके पूजा की तैयारी करते हैं। फिर भगवान सूर्य और छठी मैया को खरना का प्रसाद अर्पित किया जाता है।



14 नवंबर 2026 को प्रमुख शहरों में सूर्यास्त का समय इस प्रकार रहेगा:

शहर सूर्यास्त का समय पटना शाम 5:01 बजे गया शाम 5:03 बजे रांची शाम 5:04 बजे वाराणसी शाम 5:10 बजे लखनऊ शाम 5:16 बजे दिल्ली शाम 5:28 बजे



ये समय स्थानीय पंचांग के अनुसार हैं। दूसरे शहरों में सूर्यास्त का समय अलग हो सकता है।



3 of 5 छठ पूजा 2026 खरना पूजा विधि - फोटो : AI

खरना पूजा की विधि

शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाकर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। पूजा में खीर, रोटी और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।

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4 of 5 खरना का प्रसाद कब ग्रहण करना चाहिए? - फोटो : AI

खरना का प्रसाद कब ग्रहण करना चाहिए?

खरना की पूजा पूरी होने और भगवान सूर्य व छठी मैया को भोग लगाने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। यानी प्रसाद खाने के लिए सूर्यास्त के बाद का समय निर्धारित होता है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित मिनट या पूरे देश के लिए समान समय नहीं है। यह पूजा संपन्न होने पर निर्भर करता है।



इस दिन व्रती सबसे पहले गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कई परिवारों में व्रती एकांत में शांतिपूर्वक बैठकर प्रसाद खाते हैं। उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है।

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5 of 5 खरना का प्रसाद खाने के बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत - फोटो : AI