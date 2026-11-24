Dev Deepawali 2026: आज शुभ संयोग में देव दिवाली का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान, पूजा-पाठ और दान का विशेष महत्व होता है। इसके प्रभाव से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। इस दौरान सभी एक-दूसरे को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में आप भी इन खास संदेशों के जरिए अपनों को देव दिवाली की शुभकामनाएं दे सकते हैं।
देव दिवाली पर क्या है दीपक जलाने का शुभ समय? जानें दीपदान का मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व
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Dev Deepawali 2026
- फोटो : अमर उजाला AI
गंगा के घाटों जैसा पावन हो आपका हर दिन,
खुशियों के दीपों से महके आपका हर आंगन।
देवताओं की कृपा बरसे सदा आप पर,
मुबारक हो आपको देव दीपावली का यह पावन क्षण।
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Dev Deepawali 2026
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अंधेरों से कह दो अब उनकी हार हुई है,
भक्ति और रोशनी की फिर जीत हुई है।
सजा दो हर चौखट को उम्मीद के दीपों से,
आज देव दीपावली की सौगात आई है।
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Dev Deepawali 2026
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चांद को चांदनी मुबारक,सूरज को रोशनी मुबारक
आपको और आपके पूरे परिवार को देव दिवाली मुबारक
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Dev Deepawali 2026
- फोटो : अमर उजाला
आज करें दीप दान
भगवान को करें प्रणाम
देव दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं