अहोई अष्टमी 2026: अहोई अष्टमी का व्रत आज, जानें शाम को कितने बजे करें तारों की पूजा और क्या रहेगी विधि

Ahoi Ashtami 2026: आज यानी 1 नवंबर 2026, रविवार को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। यह हिंदू पंचांग के कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ पर्व पर महिलाएं संतान की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उज्ज्वल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही पूरे विधि-विधान से अहोई माता की पूजा-अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अहोई माता की पूजा के साथ तारों को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तारों के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज शाम को तारे कितने बजे दिखाई देंगे, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और अहोई अष्टमी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए।