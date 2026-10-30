अहोई अष्टमी पर दुर्लभ संयोग, संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए जरूर करें ये उपाय

विज्ञापन

पूजा का शुभ मुहूर्त- शाम 4 बजकर 59 मिनट से लेकर 6 बजकर 15 मिनट तक

तारों के दर्शन का समय- शाम 5 बजकर 22 मिनट के करीब

चंद्रोदय का समय- रात 11 बजकर 05 मिनट पर

विज्ञापन

विज्ञापन

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 01 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। और इसका अंत 2 नवंबर 2026 को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा।इस बार अहोई अष्टमी पर कई तरह के शुभ संयोगों का निर्माण होने वाला है। अहोई अष्टमी पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, वहीं चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में बहुत ही शुभ और मंगलकारी नक्षत्रों में माना जाता है।- अहोई अष्टमी पर संतान की तरक्की और सुख-समृद्धि के लिए दूध और चीना का उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पर्व अहोई माता को दूध और चीन का भोग लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अहोई माता की पूजा के बाद इस प्रसाद को संतान को पिलाएं। ऐसा करने से संतान की शिक्षा में आ रही अड़चनें दूर होंगी और पढ़ाई में मन लगेगा।- बुरी नजर से बचने के लिए और संतान की खुशहाली के लिए अहोई अष्टमी पर माता को पूरी और हलवे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे करने से संतान पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।- संतान की लंबी आयु और मंगलकामना के लिए अहोई अष्टमी पर व्रत रखें और विधि-विधान के साथ माता की पूजा करें। फिर शाम को पूजा, कथा और तारों के दर्शन करते हुए अर्घ्य दें। इससे संतान को जीवन में सुख-समृद्धि और महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल होते हैं।