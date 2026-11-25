मार्गशीर्ष मास 2026: शुभ संयोग के साथ मार्गशीर्ष मास शुरू, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Agahan Maas 2026: मार्गशीर्ष मास 25 नवंबर 2026 से शुरू हो चुका है। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए जानें वे 3 काम, जिन्हें करने से अशुभ फल मिल सकता है।
विस्तार
Agahan Maas 2026: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 25 नवंबर 2026 से हो चुकी है। भगवान विष्णु को समर्पित यह महीना पूजा-पाठ, जप-तप और दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे महीने दान और जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य फल मिलता है। हालांकि, इस महीने कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन गलतियों से व्यक्ति को अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में किन 3 कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
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पूजा-पाठ के नियमों में लापरवाही न करें
मार्गशीर्ष मास में पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस पूरे महीने भगवान विष्णु की आराधना करते समय पूजा से जुड़े नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नियमित रूप से स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें।
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किसी का अपमान न करें और कटु वाणी से बचें
मार्गशीर्ष मास में किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसके प्रति गलत व्यवहार करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्यक्ति को पूरे महीने अपने व्यवहार में विनम्रता रखनी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी जीवन में बढ़ता है।
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मांस-मदिरा और तामसिक भोजन से रहें दूर
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष मास में खानपान की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे महीने मांस-मदिरा और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करना और अपने खानपान में शुद्धता बनाए रखना शुभ माना जाता है।
25 नवंबर 2026, बुधवार: रोहिणी व्रत, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ
27 नवंबर 2026, शुक्रवार: संकष्टी गणेश चतुर्थी, सौभाग्य सुंदरी तीज
30 नवंबर 2026, सोमवार: झंडा दिवस
1 दिसंबर 2026, मंगलवार: काल भैरव जयंती, कालाष्टमी
4 दिसंबर 2026, शुक्रवार: उत्पन्ना एकादशी
5 दिसंबर 2026, शनिवार: योगेश्वर द्वादशी
6 दिसंबर 2026, रविवार: रवि प्रदोष व्रत
7 दिसंबर 2026, सोमवार: मासिक शिवरात्रि
8 दिसंबर 2026, मंगलवार: मार्गशीर्ष अमावस्या
10 दिसंबर 2026, गुरुवार: चंद्र दर्शन
13 दिसंबर 2026, रविवार: कृच्छ्र चतुर्थी
14 दिसंबर 2026, सोमवार: विवाह पंचमी
15 दिसंबर 2026, मंगलवार: सुब्रह्मण्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी
16 दिसंबर 2026, बुधवार: धनु संक्रांति, खरमास प्रारंभ
17 दिसंबर 2026, गुरुवार: मासिक दुर्गाष्टमी
20 दिसंबर 2026, रविवार: गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी
21 दिसंबर 2026, सोमवार: मत्स्य द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत
22 दिसंबर 2026, मंगलवार: हनुमान जयंती (कन्नड़)
23 दिसंबर 2026, बुधवार: दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा
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