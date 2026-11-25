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25 नवंबर 2026, बुधवार: रोहिणी व्रत, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ27 नवंबर 2026, शुक्रवार: संकष्टी गणेश चतुर्थी, सौभाग्य सुंदरी तीज30 नवंबर 2026, सोमवार: झंडा दिवस1 दिसंबर 2026, मंगलवार: काल भैरव जयंती, कालाष्टमी4 दिसंबर 2026, शुक्रवार: उत्पन्ना एकादशी5 दिसंबर 2026, शनिवार: योगेश्वर द्वादशी6 दिसंबर 2026, रविवार: रवि प्रदोष व्रत7 दिसंबर 2026, सोमवार: मासिक शिवरात्रि8 दिसंबर 2026, मंगलवार: मार्गशीर्ष अमावस्या10 दिसंबर 2026, गुरुवार: चंद्र दर्शन13 दिसंबर 2026, रविवार: कृच्छ्र चतुर्थी14 दिसंबर 2026, सोमवार: विवाह पंचमी15 दिसंबर 2026, मंगलवार: सुब्रह्मण्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी16 दिसंबर 2026, बुधवार: धनु संक्रांति, खरमास प्रारंभ17 दिसंबर 2026, गुरुवार: मासिक दुर्गाष्टमी20 दिसंबर 2026, रविवार: गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी21 दिसंबर 2026, सोमवार: मत्स्य द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत22 दिसंबर 2026, मंगलवार: हनुमान जयंती (कन्नड़)23 दिसंबर 2026, बुधवार: दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा